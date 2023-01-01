Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Два, три, демон, приди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Черное Рождество
Киноафиша Фильмы Черное Рождество Фильмы похожие на Черное Рождество
Black Christmas Черное Рождество 1974 / Канада
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Черное Рождество

Вся информация о фильме
Черное Рождество
Черное Рождество
ужасы, детектив, триллер 2019, США
5.0
Анна и апокалипсис
Анна и апокалипсис
комедия, ужасы, мюзикл 2017, Великобритания
6.0
50 оттенков черного
50 оттенков черного
комедия 2016, США
5.0
Крампус
Крампус
фэнтези, ужасы, комедия 2015, США
6.0
Баки Ларсон: Рожденный быть звездой
Баки Ларсон: Рожденный быть звездой
комедия 2011, США
4.0
Санта на продажу
Санта на продажу
боевик, фэнтези 2010, Швеция / Финляндия / Франция / Норвегия
7.0
Война динозавров
Война динозавров
драма, боевик, фэнтези 2007, Южная Корея / США
5.0
Черное рождество
Черное рождество
ужасы, триллер 2006, Канада / США
7.0
Перекрестки
Перекрестки
комедия, мелодрама 2002, США
7.0
Снеговик
Снеговик
комедия, фэнтези, ужасы 1997, США
4.0
Капитан Америка
Капитан Америка
фантастика, боевик 1990, США
3.0
Супермен 4: В поисках мира
Супермен 4: В поисках мира
боевик, приключения, фантастика 1987, США
4.0
Тихая ночь, смертельная ночь
Тихая ночь, смертельная ночь
ужасы, триллер 1984, США
5.0
Челюсти 3
Челюсти 3
триллер, ужасы 1983, США
4.0
Мой кровавый Валентин
Мой кровавый Валентин
ужасы, драма, триллер 1981, Канада
6.0
Туман
Туман
ужасы 1980, США
6.0
Перебежчик
Перебежчик
триллер, ужасы 1980, Канада
7.0
Когда звонит незнакомец
Когда звонит незнакомец
ужасы, мистика, триллер 1979, США
6.0
Плетеный человек
Плетеный человек
мистика, ужасы, триллер 1973, Великобритания
7.0
Тайна разума
Тайна разума
триллер, мистика, ужасы, фантастика 2005, США
4.0
Ужас Амитивилля
Ужас Амитивилля
ужасы 1979, США
6.0
Сестры
Сестры
ужасы, триллер 1973, США
6.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Фото «тайных» детей Акиньшиной произвело фурор в Сети: внимание на их лица
Мучения позади: Виторган слезливо обратился к четырехлетней дочери
Дожившая до 93 лет Пахмутова каждый день ест на завтрак блюдо, которое стоит копейки
Тест: в душе вы взрослый или ребенок?
Данелия зашифровал остроумное послание: цензоры так и не поняли, что значит «пацак»
«Уже чердак течет»: новое видео Ширвиндта наводит на подозрения
«Женись, потом поговорим»: Винер ошарашила молодого волокиту заявлением
Невозможно общаться: женщин с этими именами не просто так все недолюбливают
Что у нее с лицом? Дочь Барановской переполошила народ
Купались в золоте: как продавцы обвешивали народ во времена СССР
Скрывала его годами: посмотрите, как выглядит брат-близнец Малышевой
Рыбак из мема «Батя, ты как, нормально?» взялся за голову и снова стал звездой (фото)
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше