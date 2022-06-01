Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Код сна» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Ужас Амитивилля
6.3
Киноафиша Фильмы Ужас Амитивилля
6.3

Ужас Амитивилля

, 1979
The Amityville Horror
США / ужасы / 18+
Постер фильма Ужас Амитивилля
6.3

О фильме

При ярком свете дня дом в Амитивилле - прелестное трехэтажное здание, окруженное ухоженным зеленым газоном. Но оно продается по очень низкой цене, потому что его предыдущие хозяева погибли ужасной смертью. Дом покупает молодая супружеская пара с тремя детьми - Кэтлин и Джордж Лутц.

Счастливые владельцы просят освятить их новый дом местного священника отца Делани, но внезапное недомогание не позволяет ему завершить обряд. А семья Лутц остается в «доме своей мечты», где начинают происходить непонятные и пугающие события. Каждый ночной шорох наводит на обитателей дома невыразимый ужас.

В ролях

Джеймс Бролин
Джеймс Бролин
George Lutz
Марго Киддер
Кэти Лутц
Род Стайгер
Father Delaney
Дон Страуд
Father Bolen
Джон Ларч
Father Nuncio
Мюррэй Хэмилтон
Father Ryan
Natasha Ryan
Amy
К. С. Мартель
Greg
Меено Пелусе
Matt
Майкл Сакс
Jeff
Режиссер Стюарт Розенберг
Сценарист Сэндор Стерн, Джей Энсон
Композитор Лало Шифрин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 1979
Премьера в мире 24 июля 1979
Дата выхода
10 января 1980 Великобритания 15
26 июля 1979 Германия 16
25 января 1980 Ирландия 15
27 июля 1979 Италия 16
27 июля 1979 Канада R
27 июля 1979 США R
14 марта 1980 Таиланд
14 февраля 1980 Франция 12
27 июля 1979 Швеция 15
29 марта 1980 Япония R18+
MPAA R
Бюджет $4 700 000
Сборы в мире $86 432 488
Производство American International Pictures (AIP), Cinema 77, Professional Films
Другие названия
The Amityville Horror, Amityville Horror, Aquí vive el horror, El horror de Amityville, Huset som gud glömde, A Cidade do Horror, A rettegés háza, Akuma no sumu ie, Amitvilio košmaras, Amityville, Amityville - A Mansão do Diabo, Amityville : La Maison du diable, Amityville Cinayeti, Amityville õudus, Amityville-i borzalom, Amityville, la maison du diable, Demonene i Amityville, Horror Amityville, Horror em Amityville, Huset gud glemte, Huset som Gud glemte, Kuşku, Luojan tähden - paetkaa!, Luojan tähden paetkaa!, Luojan tähden- Paetkaa!, Luojan tähden, paetkaa!, Satanic, Spøgelseshuset, Terror a Amytville, Terror em Amityville, Terror em Amityville: A Cidade do Horror, Terror en Amityville, Undrin í Amityville, Τη νύχτα που γεννήθηκε ο τρόμος, Το εξοχικό σπίτι του μυστηρίου, Амитивил: Кућа ужаса, Амитивилски ужас, Жах Амітівілля, Ужас Амитивилля, Ужас в Амитивил, 悪魔の棲む家, 鬼屋

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 11 голосов
6.2 IMDb
Обновлено 1 июня 2022

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Ужас Амитивилля

Убийства в Амитивилле
Убийства в Амитивилле ужасы
2018, США
4.0
Ужас Амитивилля: Пробуждение
Ужас Амитивилля: Пробуждение ужасы, триллер
2017, США
5.0
Демоны Джун
Демоны Джун фантастика, ужасы
2014, США
5.0
Ночь живых мертвецов 3D
Ночь живых мертвецов 3D ужасы, триллер
2006, США
4.0
Ужас Амитивилля
Ужас Амитивилля ужасы
2005, США
6.0
Кладбище домашних животных
Кладбище домашних животных драма, ужасы, триллер, фантастика
1989, США
6.0
Полтергейст 3
Полтергейст 3 фэнтези, ужасы, триллер
1988, США
4.0
Полтергейст 2: Обратная сторона
Полтергейст 2: Обратная сторона ужасы, триллер
1986, США
5.0
Полтергейст
Полтергейст ужасы
1982, США
7.0
История с привидениями
История с привидениями драма, ужасы, триллер
1981, США
6.0
Перебежчик
Перебежчик триллер, ужасы
1980, Канада
7.0
Омен
Омен мистика, триллер, ужасы
1976, Великобритания / США
7.0
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Стеклянные бутылки берегу как зеницу ока: делаю из них шикарные кружки, какие не купишь в магазине
С 1 сентября во всех школах России отменены школьные звонки: решение Минпросвещения – как раньше уже не будет
Грибники их называют «стукачами»: как отыскать белые грибы в лесу даже в неурожайный год — 3 совета от «тихих охотников»
5 лучших детективов из России с рейтингом 7,9+: «Первый отдел» и «Невский» не ждите, зато будет много новинок
За окном август, а в душе — уже сентябрь: 3 идеальных сериала, чтобы встретить осень (8,6 на IMDb — у двух из них)
«Оп, новый слоп» – пишут про очередное «Поднятия уровня»: выйдет уже в 2027-м, а сюжет до боли знакомый
Короткие, но не проходные: 3 мини-сериала, в которые погружаешься с головой уже после первой серии — оценки от 7,5 до 8,3
«Каблучки, макияж и этот тест наш»: вспомните 5 фильмов СССР по кадру с туфлями
470 тысяч россиян посмотрели этот фильм с Устюговым и убедились – «пришел посветить лицом»: даже Митяй из «Сватов» не спас
Пересняли американский хит и выпустили на «России-1»: сериал с Машковым проиграл по всем фронтам — до рейтинга 8,1 не дотянул
«Лучший российский телесериал» повторил сюжет дорамы – и переплюнул оригинал: получилось «вкусное и умное кино» с оценкой 8.3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше