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Ужас Амитивилля Ужас Амитивилля
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The Amityville Horror

Ужас Амитивилля, 1979

1979 / США
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме

При ярком свете дня дом в Амитивилле - прелестное трехэтажное здание, окруженное ухоженным зеленым газоном. Но оно продается по очень низкой цене, потому что его предыдущие хозяева погибли ужасной смертью. Дом покупает молодая супружеская пара с тремя детьми - Кэтлин и Джордж Лутц.

Счастливые владельцы просят освятить их новый дом местного священника отца Делани, но внезапное недомогание не позволяет ему завершить обряд. А семья Лутц остается в «доме своей мечты», где начинают происходить непонятные и пугающие события. Каждый ночной шорох наводит на обитателей дома невыразимый ужас.

6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 1979
Премьера в мире 26 июля 1979
Возраст 18+
Режиссер
Стюарт Розенберг
В ролях
Джеймс Бролин
Джеймс Бролин
Марго Киддер
Род Стайгер
Дон Страуд
Джон Ларч
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ужас Амитивилля 1 постер
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8 пасхалок и отсылок к поп-культуре 70-80-х в 4-м сезоне «Очень странных дел» «Чужой», «Молчание ягнят», «Звездные войны» и не только. Осторожно, статья содержит спойлеры.
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1 июня 2022 16:48
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