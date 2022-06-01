Ужас Амитивилля, 1979

При ярком свете дня дом в Амитивилле - прелестное трехэтажное здание, окруженное ухоженным зеленым газоном. Но оно продается по очень низкой цене, потому что его предыдущие хозяева погибли ужасной смертью. Дом покупает молодая супружеская пара с тремя детьми - Кэтлин и Джордж Лутц.

Счастливые владельцы просят освятить их новый дом местного священника отца Делани, но внезапное недомогание не позволяет ему завершить обряд. А семья Лутц остается в «доме своей мечты», где начинают происходить непонятные и пугающие события. Каждый ночной шорох наводит на обитателей дома невыразимый ужас.