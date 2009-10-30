3.6
3.6

Аморе

, 2009
Amore 14
Италия / мелодрама, комедия / 18+
Постер фильма Аморе
3.6

О фильме

Каролине скоро исполнится четырнадцать, она только вступает во взрослый мир, и в её душе начинает расцветать любовь к противоположному полу. Весь мир для неё словно фотография из женского журнала — яркий, красивый, модный. Случайная встреча сводит её с Масси. Он кажется идеальным, но юную девушку ждёт горькое разочарование: романтическая встреча заканчивается кражей телефона. Каролина старается найти успокоение в других отношениях, но это не спасает. Хорошо, что рядом есть подруги, способные поддержать и помочь.

В ролях

Вероника Оливер
Беатрис Фламмини
Флавия Роберто
Джузеппе Маджио
Джузеппе Маджио
Рэниэро Монако Ди Лапио
Emiliana Franzone
Режиссер Федерико Моччиа
Сценарист Федерико Моччиа, Кьяра Барзини, Лука Инфашелли
Композитор Fabrizio Bondi
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 30 октября 2009
Дата выхода
30 октября 2009 Италия
30 октября 2009 США
Сборы в мире $4 665 465
Производство Lotus Production, Medusa Film
Другие названия
Amore 14, Love 14, Amor 14, Carolina se enamora, Аморе

Рейтинг фильма

3.6
2.5 IMDb
Лучшие комедии 

Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Коммерсант
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Приключения желтого чемоданчика
Приключения желтого чемоданчика
2026, Россия, семейный, комедия, приключения, фэнтези
Твое сердце будет разбито
Твое сердце будет разбито
2026, Россия, мелодрама
Родительский дом
Родительский дом
2025, Беларусь / Россия, комедия, семейный
Моя собака - космонавт
Моя собака - космонавт
2026, Россия, семейный, приключения, комедия, детский
Домовенок Кузя 2
Домовенок Кузя 2
2026, Россия, комедия, семейный, фэнтези, детский
Супер Марио: Галактическое кино
Супер Марио: Галактическое кино
2026, Япония / США, приключения, анимация, комедия, семейный, фэнтези, экранизация , ужасы
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Нормал
Нормал
2026, Канада / США, боевик, криминал, триллер
