Скажи "да", 2004

Эстрела Куэвас мечтает о карьере актрисы. Телережиссер Оскар Баскес, ищущий новые таланты, соглашается взять ее резюме и фотографию. Виктор, работает билетером. Его заботливая мама, мечтающая пристроить сына на другую работу, заставляет его отправить резюме на вакансию администратора на телевидении. Там по недоразумению происходит путаница с бумагами, и в результате Эстрела и Виктор становятся сначала участниками, а затем и победителями ток-шоу «Скажи любви «ДА». По условиям конкурса выигравшая пара отправляется в семидневное путешествие на морское побережье. Если по возвращении они будут готовы пожениться, то станут обладателями денежного приза в размере 253 тысяч евро. Перспектива весьма заманчивая…

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