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О персоне
Эльер Ишмухамедов
Elyor Ishmukhamedov
Киноафиша
Персоны
Эльер Ишмухамедов
Эльер Ишмухамедов
Elyor Ishmukhamedov
Дата рождения
1 мая 1942
Возраст
84 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
7.4
Влюбленные
(1969)
7.3
Нежность
(1966)
6.3
Невеста
(2006)
Фильмография Эльер Ишмухамедов
М.У.Р
криминал, военный
2012, Россия
6.1
Катя: Военная история
драма, военный
2009, Россия
6.3
Невеста
Nevesta
драма
2006, Россия
5.3
Наследницы
Naslednitsy
драма
2001, Россия
7.4
Влюбленные
Vlyublyonnye
мелодрама
1969, СССР
7.3
Нежность
Nezhnost
драма, мелодрама
1966, СССР
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