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Киноафиша Рецензии «Десять дней с Сантой»: Рецензия Киноафиши

«Десять дней с Сантой»: Рецензия Киноафиши

28 декабря 2021 23:15
«Десять дней с Сантой»: Рецензия Киноафиши

Путешествие дисфункциональной семейки в компании настоящего Санта-Клауса.

В семье Карло (Фабио Де Луиджи) и Джулии (Валентина Лодовини) наступили сложные времена: он устал в одиночку за всеми ухаживать, она недовольна тем, что ее упрекают в чрезмерной любви к работе, а их дети от них отдалились. Поэтому, когда Джулию приглашают на собеседование в Стокгольм, Карло сажает все семейство в древний дом на колесах и вместе они отправляются в Швецию. Однако вскоре Карло сбивает на дороге мужчину в костюме Санта-Клауса (Диего Абатантуоно), уверенного, что он действительно седовласый старик в красной шубе, разносящий всем подарки на Рождество. Он тоже держит путь в Стокгольм, поэтому семья соглашается его подбросить.

«10 дней с Сантой» – это продолжение комедии Алессандро Дженовези «Папа за маму», только теперь Карло и Джулия поменялись местами: она обеспечивает семью, а он занимается хозяйством и детьми. Те, в свою очередь, стали еще более невыносимыми: Тито превратился в мини-Муссолини, а Камилла стала экофанатиком, забыв, что все хорошо в меру. Карло чувствует себя размазней, сомневается в собственной привлекательности и злится, потому что все воспринимают его работу как должное. На высказанное им недовольство жена справедливо замечает, что она занималась этим 13 лет, а он хнычет после всего лишь года. С Карло создатели картины сыграли злую шутку: прежде он был убежден в простоте домашних дел, а теперь убедился в обратном на собственной шкуре.

«Десять дней с Сантой»: Рецензия Киноафиши
Десять дней с Сантой

Как и прежде, повествование в основном фокусируется на Карло, хотя катализатором для всего происходящего и стала его жена и ее амбиции. Алессандро Дженовези предпочитает показывать трудности, с которыми сталкивается муж, в то время как переживания его жены остаются как бы за скобками: он волнуется из-за того, что ее нет рядом с детьми, а ее попытки с этим справиться игнорируются. Имея возможность завести разговор о работающих матерях, автор «10 дней с Сантой» все еще не выходит за рамки мужского взгляда на то, как должна функционировать семья. Сложно сказать, делает ли он это в связи с тем, что, будучи мужчиной, не рискует претендовать на понимание женской точки зрения, или в принципе не считает нужным обращаться к ней, но, как и в случае с первым фильмом, это кажется упущением.

Фигура Санта-Клауса в фильме видится скорее атрибутом для того, чтобы «10 дней с Сантой» можно было окрестить рождественским кино. Предполагалось, видимо, что старик, больше похожий на бездомного, будет порой сыпать житейскими мудростями, а его проблемы с памятью – отвечать за комический элемент, но на фоне ребенка с националистическими наклонностями, неловкого отца и дочери, шутящей о своей беременности, чтобы довести родителя, Санта-Клаус слегка меркнет и бледнеет.

«Десять дней с Сантой»: Рецензия Киноафиши
Десять дней с Сантой

«10 дней с Сантой» может понравиться поклонникам роуд-муви, особенно если захотелось чего-нибудь новенького: все-таки рождественского кино в этом жанре так с ходу и не вспомнить. Фильм довольно непримечательный и часто использует клише, но в качестве разового просмотра в кругу семьи он может оказаться довольно неплохим.

Алена Попова
Алена Попова
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