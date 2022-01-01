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Диего Абатантуоно
Диего Абатантуоно
Diego Abatantuono
О персоне
Фильмография
Диего Абатантуоно
Diego Abatantuono
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Дата рождения
20 мая 1955
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Диего Абатантуоно
Родился 20 мая 1955 года. Милан, Италия.
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Фильмография Диего Абатантуоно
Десять дней с Сантой
комедия, семейный
2020, Италия
6.0
Вся моя безумная любовь
драма
2019, Италия
5.0
Мистер феличита
комедия
2017, Италия
4.0
Счастливая семья
комедия
2010, Италия
6.0
Обжираловка
комедия
2007, Италия
5.0
Ужин, чтобы познакомить их
комедия
2007, Италия
6.0
Нирвана
боевик, драма, фантастика
1997, Италия / Франция
6.0
Ради любви, только ради любви
исторический
1993, Италия
5.0
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