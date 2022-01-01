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Черный октябрь
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Cover-Up

Черный октябрь, 1991

1991 / Великобритания / Израиль
4.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
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О фильме

Американский журналист Майк Андерсен пытается докопаться до истины в истории нападения на пост ВМС США возле Тель-Авива. Очень скоро Андерсон понимает, что его жизнь в опасности, так как выясняет, что нападение террористов на американскую военную базу - это всего лишь «дымовая завеса», прикрытие, которое должно отвлечь внимание от гораздо более значительной угрозы. Убийцы открывают на Андерсона настоящую охоту, чтобы помешать отважному журналисту раскрыть все правду и остановить чудовищную диверсию, которую террористы - религиозные фанатики специально приурочили к Страстной Пятнице и которая может привести к третьей мировой войне.

4.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1991
Премьера в мире 22 февраля 1991
Возраст 18+
Режиссер
Мэнни Кото
Мэнни Кото
В ролях
Дольф Лундгрен
Дольф Лундгрен
Луис Госсет мл.
Луис Госсет мл.
Джон Финн
Джон Финн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Черный октябрь 2 постера
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