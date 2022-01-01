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Мэнни Кото
Мэнни Кото
Manny Coto
О персоне
Фильмография
Мэнни Кото
Manny Coto
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Дата рождения
10 июня 1961
Возраст
61 год
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Продюсер, Сценарист
Место рождения
Гавана, Куба
Биография Мэнни Кото
Родился 10 июня 1961 года. Гавана, Куба.
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Фильмография Мэнни Кото
Ксенон: Продолжение
приключения, комедия, семейный
2001, США / Новая Зеландия
5.0
Звёздный бойскаут
приключения, семейный, фантастика
1997, США
5.0
Черный октябрь
боевик, триллер
1991, Великобритания / Израиль
4.0
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