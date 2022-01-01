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Мэнни Кото

Manny Coto
Мэнни Кото
Мэнни Кото Manny Coto
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Дата рождения
10 июня 1961
Возраст
61 год
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Продюсер, Сценарист
Место рождения
Гавана, Куба
Биография Мэнни Кото

Родился 10 июня 1961 года. Гавана, Куба.

Фильмография Мэнни Кото
Ксенон: Продолжение
Ксенон: Продолжение
приключения, комедия, семейный 2001, США / Новая Зеландия
5.0
Звёздный бойскаут
Звёздный бойскаут
приключения, семейный, фантастика 1997, США
5.0
Черный октябрь
Черный октябрь
боевик, триллер 1991, Великобритания / Израиль
4.0
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