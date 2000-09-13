Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Универсальный агент
Постер фильма Универсальный агент
3.7 Рейтинг IMDb: 3.4
Универсальный агент

Универсальный агент

Agent Red 18+
О фильме

Американский капитан Мэтт Хендрикс охраняет опаснейшее химическое оружие при перевозке на подводной лодке. Ему предстоит столкнуться с группой террористов, проникших на субмарину. Мастер боевых искусств и звезда экшн-фильмов Дольф Лундгрен предстает в излюбленном амплуа в остросюжетном боевике «Универсальный агент». Вместе с ним снимались Рэндольф Мэнтут, Натали Редфорд, Александр Кузнецов, Мелани Пол и другие. В конце 1950-х американские ученые разработали разрушительное химическое оружие «Универсальный агент» – настолько опасное, что сами отказались от его использования. Но произошла утечка, и оружие попало в руки советских военных. Спустя полвека Москва осознала свою ошибку и решила вернуть «Универсальный агент» американцам для полного уничтожения. Сопровождать смертельный груз поручают опытному капитану Мэтту Хендриксу. Транспортировка проходит в строгой секретности на подводной лодке, но даже это не спасает экипаж от нападения террористов. Мэтт пытается помешать им захватить оружие и устроить глобальную катастрофу.

Страна США
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2000
Премьера в мире 13 сентября 2000
MPAA R
Бюджет $2 000 000
Производство Captured Productions Inc., Franchise Pictures, Phoenician Entertainment
Другие названия
Agent Red, Captured, Agente rojo, Agent destructeur, Agent Red - Broń chemiczna, Agent Red - Ein tödlicher Auftrag, Agent Red - Presa Implacável, Agent rouge, Agente Vermelho, Fogságban, Kokkinos praktoras, Punane agent, Smrtonosni virus, Универсальный агент, Універсальний агент, エージェント・レッド, 戰雲密佈2
Режиссер
Джим Уайнорски
Джим Уайнорски
В ролях
Дольф Лундгрен
Дольф Лундгрен
Натали Редфорд
3.7
3.4 IMDb
Универсальный агент

