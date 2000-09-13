Американский капитан Мэтт Хендрикс охраняет опаснейшее химическое оружие при перевозке на подводной лодке. Ему предстоит столкнуться с группой террористов, проникших на субмарину. Мастер боевых искусств и звезда экшн-фильмов Дольф Лундгрен предстает в излюбленном амплуа в остросюжетном боевике «Универсальный агент». Вместе с ним снимались Рэндольф Мэнтут, Натали Редфорд, Александр Кузнецов, Мелани Пол и другие. В конце 1950-х американские ученые разработали разрушительное химическое оружие «Универсальный агент» – настолько опасное, что сами отказались от его использования. Но произошла утечка, и оружие попало в руки советских военных. Спустя полвека Москва осознала свою ошибку и решила вернуть «Универсальный агент» американцам для полного уничтожения. Сопровождать смертельный груз поручают опытному капитану Мэтту Хендриксу. Транспортировка проходит в строгой секретности на подводной лодке, но даже это не спасает экипаж от нападения террористов. Мэтт пытается помешать им захватить оружие и устроить глобальную катастрофу.