«Мой папа не подарок»: Рецензия Киноафиши

Новый год заставляет морщиться не только от бесчисленных навязчивых «специальных» предложений операторов связи, магазинов электроники, обуви и одежды, бесконечных реклам, отовсюду свисающих гирлянд, вездесущих елок (деревьев) и «Елок» (фильмов), но и от идущего гуськом весь декабрь парада фильмов с печально известным новогодним настроением.

«Мой папа не подарок» – один из них. Еще одна вариация на кажущуюся бездонной тему. За дело на этот раз взялись режиссеры Александр Карпиловский («Частное пионерское», «Елки»), специализирующийся на этом жанре, Родион Николайчук, дебютирующий в этом качестве, а также целая команда сценаристов, выдумавших иногда забавных, но чаще нерасторопных и неловко написанных персонажей, без конца попадающих в дурацкие ситуации. Вообще, известную редакторскую проверку легкости сюжетной конструкции фильм не проходит — кратко пересказать основные его события невозможно. Их слишком много, как и героев с не всегда достоверной мотивацией.

Мой папа не подарок

Начнем с главного из них. Юный Максим (Никита Табунщик) без конца играет в видеоигры и мечтает попасть на косплей-вечеринку со своей командой. Вечеринка, разумеется, запланирована на 31 декабря, и Максим готов пойти на все, чтобы там оказаться. Ах, да, еще Максиму нужен костюм, который стоит двадцать тысяч. На каникулах он остается со своим папенькой Сергеем (Тимофей Трибунцев), чудаковатым изобретателем, конструирующим дроны, которыми можно управлять движением кисти. Сергея, в свою очередь, обманывает его друг и бизнес-партнер Борис (Максим Лагашкин), который хочет забрать всю прибыль себе. А еще есть юная Венера (Полина Гухман), озабоченная счастьем своей мамы Ульяны (Ольга Медынич), служащей в полиции и переживающей предательство бывшего мужа (Алексей Кравченко).

Только на перечисление основных действующих лиц ушел абзац, увешанный персонажами, как новогодняя елка. Среди всех сюжетных линий невозможно выделить основную, из-за чего фильм превращается в бесформенную чехарду с нагроможденными друг на друга событиями. Это чем-то напоминает набитый до краев мешок с игрушками, из которого можно достать все что угодно — и нестройный ромком (Венера решает свести свою маму с Сергеем), и линию борьбы Сергея за патент на свое изобретение, о котором он время от времени вспоминает, и совсем уж эксцентричного охранника торгового центра Лысенко (Дмитрий Вьюшкин), стоящего на страже порядка с излюбленным словечком «понятно» наготове, которым он заканчивает каждое предложение и провожает каждого встречного.

Мой папа не подарок

От этого даже ловко и уютно поставленные экшен-сцены в духе комедий 80-х, от которых веет Коламбусом и Земекисом, к середине фильма начинают несколько утомлять — хронометраж фильма вообще кажется слегка преувеличенным. Спасают «Папу», по крайней мере отчасти, обаятельные актерские работы, случившиеся скорее вопреки сценарию, и то самое ожидание чуда, которого в конце фильма все же не случится. Что, вероятно, не помешает получить от картины некоторое удовольствие юному зрителю. Очень юному зрителю.