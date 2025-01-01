«Полицейский с Рублёвки» получил конкурента: на ТНТ снимают комедию «Копы» с Яглычем и Самбурской

Смотреть можно только с субтитрами: на каком языке говорят герои «Вождя войны» с Момоа?

Эти 5 турецких сериалов смотрят вместо «Клюквенного щербета»: здесь турдизи только с рейтингом выше 7

Готично, но вторично: 2 сезон «Уэнсдэй» хуже первого почти во всем — Netflix совершил одну непростительную ошибку

Анархист в кожанке и с гитарой: нас ждет еще один полнометражный «Человек-Паук» — со звездой «Прочь» вместо Питера Паркера

Теперь мы узнаем, через что прошел Хеймитч: новый приквел «Голодных игр» уже снимают — и вот что нас ждет (видео)

Вспоминаем финал 1 сезона «Уэнсдей»: кто оказался хайдом, зачем воскресили Крэкстоуна — и при чем тут древняя ведьма

Главный хоррор 2025 года уже можно посмотреть в Сети: набрал рекордные для ужастика 7 баллов — готовьтесь дрожать от ужаса

«Ему не дали, и я пролетел»: Высоцкий не успел снять фильм своей мечты из-за советской власти — написал сценарий и песни, но это не спасло

У реальной Хюррем был еще один ребенок, но о нем молчат в «Великолепном веке»: куда исчез шестой наследник султана