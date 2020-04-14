Пес под прикрытием, 2020

«Пес под прикрытием» — семейная комедия режиссера и сценариста Дэна Хантера. Может показаться, что Тоби — типичный домашний питомец. Но с наступлением тьмы он превращается в секретного агента, выполняющего задания международного масштаба. Впереди новая миссия, от исхода которой зависит судьба целой планеты!

В идиллическом пригороде проживает заурядная американская пара, воспитывающая нескольких детей-подростков. С утра до вечера родители пропадают на работе, в то время как их отпрыски заняты решением школьных проблем. Дома хозяев преданно ждет всеобщий любимец Тоби, обожающий вкусные угощения и дневной сон у камина. Однако ночью, когда люди спят, пес работает на шпионскую организацию, давая бой преступности.

Тоби не только свободно изъясняется на человеческом языке, но и руководит боевыми операциями на расстоянии. В конуре пса расположен потайной ход в подземный бункер, где установлен суперкомпьютер, позволяющий контактировать с другими агентами. Несколько лет Тоби успешно вел двойную жизнь, но однажды дети раскрывают прикрытие.

Когда женщина-ученый, с которой работает четвероногий шпион, оказалась в плену, он объединяется с подростками для проведения спасательной операции. Тоби и его новым компаньонам предстоит побывать на таинственной базе, сразиться с несколькими десятками плохих парней и раскрыть настоящий заговор! Кроме того, они встретятся с безумным гением, который стоит за организацией преступления. Фарсовая комедия для всей семьи не даст заскучать ни на минуту!