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Пес под прикрытием Пес под прикрытием
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Agent Toby Barks

Пес под прикрытием, 2020

2020 / США
2.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 2.5
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Семейная комедия о собаке-секретном агенте
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Пес под прикрытием» — семейная комедия режиссера и сценариста Дэна Хантера. Может показаться, что Тоби — типичный домашний питомец. Но с наступлением тьмы он превращается в секретного агента, выполняющего задания международного масштаба. Впереди новая миссия, от исхода которой зависит судьба целой планеты!

В идиллическом пригороде проживает заурядная американская пара, воспитывающая нескольких детей-подростков. С утра до вечера родители пропадают на работе, в то время как их отпрыски заняты решением школьных проблем. Дома хозяев преданно ждет всеобщий любимец Тоби, обожающий вкусные угощения и дневной сон у камина. Однако ночью, когда люди спят, пес работает на шпионскую организацию, давая бой преступности.

Тоби не только свободно изъясняется на человеческом языке, но и руководит боевыми операциями на расстоянии. В конуре пса расположен потайной ход в подземный бункер, где установлен суперкомпьютер, позволяющий контактировать с другими агентами. Несколько лет Тоби успешно вел двойную жизнь, но однажды дети раскрывают прикрытие.

Когда женщина-ученый, с которой работает четвероногий шпион, оказалась в плену, он объединяется с подростками для проведения спасательной операции. Тоби и его новым компаньонам предстоит побывать на таинственной базе, сразиться с несколькими десятками плохих парней и раскрыть настоящий заговор! Кроме того, они встретятся с безумным гением, который стоит за организацией преступления. Фарсовая комедия для всей семьи не даст заскучать ни на минуту!

Полнометражный дебют Дэна Хантера, выступившего не только режиссером, но и автором оригинального сценария.

Роль Тоби в кинокартине исполнил пес Гуд-Бисли, для которого это первый опыт работы в полнометражном кино. C 2018 года четвероногий актер тренируется с каскадерами для животных и уже завоевал ряд призов. В будущем планируется выход еще двух картин с участием Гуд-Бисли – триллера «Silent Bark» и боевика «Elijah and George – A Revolutionary Tale».

Питомец говорит голосом известного американского комика Джона Ловица, прежде работавшего над мультсериалом «Симпсоны».

Дэн Хантер привлек к участию преимущественно малоизвестных и начинающих артистов. Подростки Джона Копполелли, Шарлотта Чиано и Том Глинн ранее снимались в триллере «Легендарное ограбление», а Кэйси Сеймур Ким появлялась лишь в фильме «Тит Андроник» и сериале «Братство».

Образ агента Хоука воплотил профессиональный рестлер Томми Дример. Мировая известность пришла к нему после выступлений на ринге WWF и WWE с 2001 по 2010 год. С 2012 управляет собственной федерацией рестлинга House of Hardcore.

Дин Кэйн, сыгравший Теда, в 90-е прославился благодаря сериалу «Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена», где сыграл Кларка Кента.

Ник Принсип — профессиональный каскадер. Как актер он известен по хоррор-дилогии «Похороненная». В «Псе под прикрытием» Принсипу досталась эпизодическая роль Слика.

События разворачиваются в вымышленном городе штата Нью-Йорк.

Выход семейной комедии состоялся 14 апреля 2020 года в интернете, минуя широкий прокат.

Тоби — внешне обычный пёс, живущий простой счастливой жизнью, но это лишь прикрытие: в тайне от своих хозяев он подрабатывает секретным правительственным агентом.

2.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 2.5
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в России 5 августа 2021
Премьера онлайн 14 апреля 2020
Премьера в мире 14 апреля 2020
Возраст 6+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Дэн Хантер
В ролях
Гуд-Бисли
Гуд-Бисли
Кэйси Сеймур Ким
Кэйси Сеймур Ким
Фред Салливан мл.
Фред Салливан мл.
Джона Копполелли
Джона Копполелли
Дин Кэйн
Дин Кэйн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Пес под прикрытием 4 постера
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Пес под прикрытием
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Бретт (Джона Копполели) и Кейт (Шарлотта Чиано) очень любят своего пса Тоби, но они абсолютно не в курсе, что их собака не просто обаятельный четвероногий друг человека, а тренированный агент спецслужб, выполняющий очень важные задания. Ассистирует мохнатому шпиону Тётушка Би (Кэйси Сеймур Ким) – также правительственная шпионка, что-то вроде Кью при Джеймсе Бонде. Вместе эта команда должна защитить семью, и не только от агента Лейна (Фред Салливан-младший) – злодея, планирующего…
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Сергей Алифанов 21 декабря 2021, 23:29
Низкосортный фильмишка, в печку его!
Сергей Алифанов 21 декабря 2021, 23:29
один из 10
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саундтрек фильма Пес под прикрытием
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