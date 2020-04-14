Пес под прикрытием, 2020

«Пес под прикрытием» — семейная комедия режиссера и сценариста Дэна Хантера. Может показаться, что Тоби — типичный домашний питомец. Но с наступлением тьмы он превращается в секретного агента, выполняющего задания международного масштаба. Впереди новая миссия, от исхода которой зависит судьба целой планеты!
В идиллическом пригороде проживает заурядная американская пара, воспитывающая нескольких детей-подростков. С утра до вечера родители пропадают на работе, в то время как их отпрыски заняты решением школьных проблем. Дома хозяев преданно ждет всеобщий любимец Тоби, обожающий вкусные угощения и дневной сон у камина. Однако ночью, когда люди спят, пес работает на шпионскую организацию, давая бой преступности.
Тоби не только свободно изъясняется на человеческом языке, но и руководит боевыми операциями на расстоянии. В конуре пса расположен потайной ход в подземный бункер, где установлен суперкомпьютер, позволяющий контактировать с другими агентами. Несколько лет Тоби успешно вел двойную жизнь, но однажды дети раскрывают прикрытие.
Когда женщина-ученый, с которой работает четвероногий шпион, оказалась в плену, он объединяется с подростками для проведения спасательной операции. Тоби и его новым компаньонам предстоит побывать на таинственной базе, сразиться с несколькими десятками плохих парней и раскрыть настоящий заговор! Кроме того, они встретятся с безумным гением, который стоит за организацией преступления. Фарсовая комедия для всей семьи не даст заскучать ни на минуту!
Полнометражный дебют Дэна Хантера, выступившего не только режиссером, но и автором оригинального сценария.
Роль Тоби в кинокартине исполнил пес Гуд-Бисли, для которого это первый опыт работы в полнометражном кино. C 2018 года четвероногий актер тренируется с каскадерами для животных и уже завоевал ряд призов. В будущем планируется выход еще двух картин с участием Гуд-Бисли – триллера «Silent Bark» и боевика «Elijah and George – A Revolutionary Tale».
Питомец говорит голосом известного американского комика Джона Ловица, прежде работавшего над мультсериалом «Симпсоны».
Дэн Хантер привлек к участию преимущественно малоизвестных и начинающих артистов. Подростки Джона Копполелли, Шарлотта Чиано и Том Глинн ранее снимались в триллере «Легендарное ограбление», а Кэйси Сеймур Ким появлялась лишь в фильме «Тит Андроник» и сериале «Братство».
Образ агента Хоука воплотил профессиональный рестлер Томми Дример. Мировая известность пришла к нему после выступлений на ринге WWF и WWE с 2001 по 2010 год. С 2012 управляет собственной федерацией рестлинга House of Hardcore.
Дин Кэйн, сыгравший Теда, в 90-е прославился благодаря сериалу «Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена», где сыграл Кларка Кента.
Ник Принсип — профессиональный каскадер. Как актер он известен по хоррор-дилогии «Похороненная». В «Псе под прикрытием» Принсипу досталась эпизодическая роль Слика.
События разворачиваются в вымышленном городе штата Нью-Йорк.
Выход семейной комедии состоялся 14 апреля 2020 года в интернете, минуя широкий прокат.
Тоби — внешне обычный пёс, живущий простой счастливой жизнью, но это лишь прикрытие: в тайне от своих хозяев он подрабатывает секретным правительственным агентом.