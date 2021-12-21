Наша рецензия

Бретт (Джона Копполели) и Кейт (Шарлотта Чиано) очень любят своего пса Тоби, но они абсолютно не в курсе, что их собака не просто обаятельный четвероногий друг человека, а тренированный агент спецслужб, выполняющий очень важные задания. Ассистирует мохнатому шпиону Тётушка Би (Кэйси Сеймур Ким) – также правительственная шпионка, что-то вроде Кью при Джеймсе Бонде. Вместе эта команда должна защитить семью, и не только от агента Лейна (Фред Салливан-младший) – злодея, планирующего…