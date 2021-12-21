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Пес под прикрытием Пес под прикрытием
Киноафиша Фильмы Пес под прикрытием Отзывы о фильме «Пес под прикрытием»
Agent Toby Barks Пес под прикрытием 2020 / США
2.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 2.5
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Отзывы о фильме «Пес под прикрытием»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Бретт (Джона Копполели) и Кейт (Шарлотта Чиано) очень любят своего пса Тоби, но они абсолютно не в курсе, что их собака не просто обаятельный четвероногий друг человека, а тренированный агент спецслужб, выполняющий очень важные задания. Ассистирует мохнатому шпиону Тётушка Би (Кэйси Сеймур Ким) – также правительственная шпионка, что-то вроде Кью при Джеймсе Бонде. Вместе эта команда должна защитить семью, и не только от агента Лейна (Фред Салливан-младший) – злодея, планирующего…

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Сергей Алифанов 21 декабря 2021, 23:29
Оценка
Низкосортный фильмишка, в печку его!
21 декабря 2021, 23:29 Ответить
Сергей Алифанов 21 декабря 2021, 23:29
Оценка
один из 10
21 декабря 2021, 23:29 Ответить
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