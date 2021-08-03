«Пес под прикрытием»: Рецензия Киноафиши

Бретт (Джона Копполели) и Кейт (Шарлотта Чиано) очень любят своего пса Тоби, но они абсолютно не в курсе, что их собака не просто обаятельный четвероногий друг человека, а тренированный агент спецслужб, выполняющий очень важные задания. Ассистирует мохнатому шпиону Тётушка Би (Кэйси Сеймур Ким) – также правительственная шпионка, что-то вроде Кью при Джеймсе Бонде. Вместе эта команда должна защитить семью, и не только от агента Лейна (Фред Салливан-младший) – злодея, планирующего нажиться на технологиях, с помощью которых Тоби стал таким одарённым.

Фильмы про говорящих собак можно выделить в отдельный жанр, и «Пёс под прикрытием» наделён всеми клише, которыми этот жанр богат: обаятельный пёс в главной роли (собачники будут в восторге), крайне наивное конспирологическое объяснение происхождения навыков главного героя, доброжелательные сайдкики в главной роли, немного забавных собакотехнологий в кадре и, конечно, нелепые злодеи.

Пес под прикрытием

На злодеях хочется остановиться отдельно, потому что их традиционная нелепость в этом фильме выкручена до того уровня, что начинаешь сомневаться, а не утонул ли ты в слоях постиронии, проложенных сценаристами картины. Начинается действие со спецоперации, которую проводит Тоби: ему нужно найти и обезвредить суперзлодея, отчаянно похожего на стриптизёра, который планирует обрушить работу Уолл-стрит с помощью компьютерного вируса. Не будет особым спойлером, что опытный пёс-агент с легкостью справится с поставленной сверхзадачей. Дальше будет карикатурный агент Лейн, снимаемый очень близко, будто бы он случайно включил фронталку на камере (это выражает его злость), и его комичные в своей зловредности сайдкики.

В целом материал, конечно, располагает к нелепому юмору, но проблема в том, что авторам картины за исключением пары сцен явно не хватает чувства меры, чтобы обыгрывать пускай и банальные жанровые клише в оригинальном ключе. Местами «Пёс под прикрытием» комичен, но в большинстве своём лишь не утомителен. Это не напрягающее сознание зрителя зрелище, которое можно посмотреть семьей с маленькими детьми.

Пес под прикрытием

Выбиваются из общего ровно среднего уровня актёрской игры два перфоманса. Кейси Сеймур Ким в роли Тётушки Би, которой роль очевидно нравится, и она очень старается реализовать весь комический её потенциал. Неожиданного драматизма (но немного) в фильм добавляет Дин Кейн в роли Теда, отца-одиночки, воспитывающего пару сиблингов – главных героев (хотя кого мы обманываем, главный герой, конечно, собака).

«Пёс под прикрытием» подходит для семейного просмотра, особенно если в семье есть дети около 6-12 лет. Очевидно также, что фильм может понравиться любителям собак.