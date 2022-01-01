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Стрим-сервис Paramount+

О стрим-сервисе

Paramount + – это американский стриминговый сервис, который первоначально запускался под названием CBS All Access, однако в марте 2021 года после слияния компаний CBS и Viacom он был переименован в Paramount +.

Выгодным отличием платформы является то, что здесь можно найти весь контент телеканала CBS – как новый, так и старый – а также прямые трансляции телеканалов холдинга Paramount. Специально для новой платформы разрабатываются и оригинальные программы. Первым таким проектом стал сериал «Звездный путь: Открытие». Впоследствии здесь также состоялась премьера сериала «Хорошая борьба» и онлайн-версии телешоу «Большой брат». Кроме Соединенных Штатов, Paramount + доступен на территории Латинской Америки, Канады и Северной Европы. В дальнейших планах платформы также охватить Австралию и Новую Зеландию.

Стриминговый сервис доступен по подписке.

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