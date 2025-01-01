93% «свежести» на RT и культовый статус: «Вождь войны» уже называют лучшим шоу Apple TV+, но когда финал? Полное расписание тут

Украли сюжет или просто вдохновились? «Место встречи изменить нельзя» подозрительно повторяет венгерский фильм 1972 года

Скандала едва удалось избежать: как должен был называться сериал «Жизнь по вызову»

Это шоу по Стивену Кингу фанаты считают идеальным от начала и до конца — правда, его несправедливо закрыли сразу после первого сезона

«Атмосфера СССР передана точно»: в детективе с Ходченковой про 80-е увидели почерк Донцовой — и это не насмешка, а комплимент

Вот кто займет место Есении в третьем сезоне «Метода»: ответ уже есть — и он ломает привычный расклад

Скоро в школу: настроиться на учебный год поможет тест — угадайте фильм СССР по кадру с занятий

Эти 4 факта о «Берегись автомобиля» знают только преданные фанаты: пройдите тест и узнайте, кто вы — любитель или профи

Главное, чтоб не костюмчик, а платье сидело: только выросшие в СССР вспомнят 5/5 фильмов по наряду героини

«Разбили мне сердце»: Netflix выпустил дораму, которая заставит плакать даже тех, кто клялся быть камнем — особенно подростков 90-х