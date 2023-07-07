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(Не)идеальные парочки (Не)идеальные парочки
Киноафиша Фильмы (Не)идеальные парочки Отзывы о фильме «(Не)идеальные парочки»
Per tutta la vita (Не)идеальные парочки 2021 / Италия
6.1 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Отзывы о фильме «(Не)идеальные парочки»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Спокойная и с виду благополучная жизнь четырех супружеских пар внезапно оказывается под угрозой. Священник, который их венчал, оказался шарлатаном, а раз его разоблачили, то и браки, им заключенные, недействительны. Это произошло с сорока семью браками по всей стране. Церковная администрация идет навстречу не ожидавшим нового статуса молодоженам и планирует организовать массовое венчание, но смогут ли эти пары остаться парами до даты заключения брака? Паоло Дженовезе и Паоло Костелла,…

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Ferensy 7 июля 2023, 01:32
Оценка
Фильмы очень понравился.
Такая более драматичная и европейская версия "Обещать не значит женится". Очень классная завязка, особо меня заинтересовала тема с алиментами (сын то вроде всё равно есть, т.е. как там через суд алименты сняли, я не понял).

А вообще добрая душевная история, про Европейскую грязь. Они просто сытые, по этому и занимаются всякими глупостями :)))

Смотреть можно смело.
7 июля 2023, 01:32 Ответить
Киноафиша.инфо 7 июля 2023, 10:50
в ответ на сообщение Ferensy от 7 июля 2023, 01:32
Добрый день! Спасибо за отзыв! Рады, что фильм вам понравился 😊
7 июля 2023, 10:50 Ответить
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