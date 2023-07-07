Спокойная и с виду благополучная жизнь четырех супружеских пар внезапно оказывается под угрозой. Священник, который их венчал, оказался шарлатаном, а раз его разоблачили, то и браки, им заключенные, недействительны. Это произошло с сорока семью браками по всей стране. Церковная администрация идет навстречу не ожидавшим нового статуса молодоженам и планирует организовать массовое венчание, но смогут ли эти пары остаться парами до даты заключения брака? Паоло Дженовезе и Паоло Костелла,…
Такая более драматичная и европейская версия "Обещать не значит женится". Очень классная завязка, особо меня заинтересовала тема с алиментами (сын то вроде всё равно есть, т.е. как там через суд алименты сняли, я не понял).
А вообще добрая душевная история, про Европейскую грязь. Они просто сытые, по этому и занимаются всякими глупостями :)))
Смотреть можно смело.
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