«(Не)идеальные парочки»: Рецензия Киноафиши

Спокойная и с виду благополучная жизнь четырех супружеских пар внезапно оказывается под угрозой. Священник, который их венчал, оказался шарлатаном, а раз его разоблачили, то и браки, им заключенные, недействительны. Это произошло с сорока семью браками по всей стране. Церковная администрация идет навстречу не ожидавшим нового статуса молодоженам и планирует организовать массовое венчание, но смогут ли эти пары остаться парами до даты заключения брака?

Паоло Дженовезе и Паоло Костелла, кажется, нашли золотую жилу. Их совместная работа «Идеальные незнакомцы» не только была успешна в коммерческом и наградном плане, но и породила целую волну ремейков в разных странах, от Греции до России. «Идеальных незнакомцев» на разных стримингах столько, что впору запутаться, какой именно посмотреть. Кажется, этот сюжет будет кормить всех претендующих на гонорары еще много лет.

(Не)идеальные парочки

Новая работа итальянцев рифмуется с их главным успехом. Это опять вариации на тему толстовского высказывания «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему», опять исследование с виду благополучной жизни верхнего среднего класса. И опять же не дающее универсальных ответов на задаваемые вопросы. Впрочем, могут ли они быть?

Стоит признать, что внимательное препарирование чужой семейной жизни – тема, от которой редкий зритель не получит хоть малюсенького садистского удовольствия. Отличие «Парочек» от «Незнакомцев» еще и в том, что в последних (в оригинальной версии, по крайней мере) при очевидных недостатках и пороках герои оставались вполне человечными. Персонажи «(Не)идеальных парочек» вызывают куда меньше симпатии, кроме разве что Филиппо Нигро, играющего почти идеально чуткого супруга (которому зачем-то еще и больную мать приписали, что, прямо скажем, излишне).

(Не)идеальные парочки

Самый известный фильм Дженовезе пусть и был подпорот очевидными сценарными условностями (попытки реализовать сюжетную задумку в реальности часто куда менее впечатляющи и драматичны), но вызывал эмоции и местами даже подсовывал зрителю что-то вроде катарсиса. «(Не)идеальные парочки» – ощутимо менее глубокая картина, но неверно рассматривать ее только в контексте творчества авторов сценария. Это вполне увлекательное и смотрибельное кино, местами драматичное, местами смешное. Это кино говорит о понятных в любой стране человеческих отношениях и семейных ценностях, так что новой лавины интернациональных ремейков мы не будем исключать.