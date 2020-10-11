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Бегущая в лабиринте Бегущая в лабиринте
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Бегущая в лабиринте, 2021

2021 / Франция
5.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Фантастический триллер о смертельно опасной игре
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Причины посмотреть Факты О фильме

Научно-фантастический хоррор от французского режиссера Матьё Тури повествует о Лизе (Гайя Уайсс) – убитой горем матери, которая пытается найти силы снова жить после трагической смерти своей дочери. Оказавшись на безлюдной дороге в одиночестве, она принимает помощь от седого растрепанного мужчины по имени Адам (Петер Францен). Ненароком Лиза замечает у милосердного незнакомца на руке необычную татуировку в виде креста. Уже сидя у него в машине, по радио она слышит описание разыскиваемого преступника, подозреваемого в убийстве, отличительной чертой которого является татуировка креста на руке. Внезапно Адам бьет по тормозам, а Лиза ударяется головой о приборную панель и теряет сознание. 

Когда она приходит в себя, Адама уже нигде не видно, а сама Лиза оказывается одетой в высокотехнологичный комбинезон. Но самое страшное – то, что она находится в узком металлическом лабиринте с закрытыми дверями, которые иногда открываются. Лиза должна карабкаться по туннелям как можно быстрее, протискиваясь сквозь невероятно узкие проходы и по ходу дела изучая правила этой смертельной игры. Она быстро понимает, что часы с обратным отсчетом, прикрепленные к ее запястью, предупреждают о следующих надвигающихся опасностях и угрозах. А сгоревшие дотла и разлагающиеся останки предыдущих участников показывают, что последствия ошибок фатальны. Каждые семь минут двери открываются, и начинается новое испытание: плавящие кожу огненные шары, кислотные ванны.

Но самым страшным испытанием для нее окажется другой человек, также попавший в ловушку этой гигантской головоломки, однако выжить сможет только один.

 

 

 

 

Премьера второго полнометражного фильма сценариста и режиссера Матьё Тури «Бегущая в лабиринте» состоялась на кинофестивале в Сиджесе, который также известен как Международный кинофестиваль фантастических фильмов в Каталонии. Это один из самых крупных международных смотров, специализирующихся на хоррорах и фантастических картинах.  

Фильм был показан на фестивале «Наука+фантастика» в итальянском городе Триесте, где получил приз в категории «Новый взгляд».

Режиссер Матьё Тури выступил также сценаристом фильма.

Фильм был спродюсирован такими французскими киностудиями, как Fulltime Studio, Cinéfrance Studios и One Bird Films. 

Распространением фильма занимались компании Altitude Films (Великобритания) и Alba Films (Франция). 

Режиссер Матьё Тури признался, что при работе над своими фильмами он вдохновлялся книгой Ричарда Мэтисона «Я – легенда» и видеоигрой The Last Of Us.

Актриса Гайа Уайсс стала известна широкой публике после роли в сериале «Викинги».

Французский режиссер Матьё Тури начинал свою карьеру с короткометражных фильмов Sons of Chaos и Broken. После успеха дебютных работ он некоторое время работал в качестве помощника режиссера, например, у Квентина Тарантино во время съемок фильма «Бесславные ублюдки», у Гая Ричи на проекте «Шерлок Холмс: Игра теней» и у Люка Бессона на съемках «Люси». Позднее под чутким руководством французского режиссера и сценариста Ксавье Жанса он написал и снял в 2016 году свой первый полнометражный фильм под названием «Выжившие» – англоязычный постапокалиптический хоррор.

Попавшая в аварию девушка просыпается в огромном лабиринте, населенном фантастическими тварями. Теперь она, вместе с другими незнакомцами, участвует в смертельно опасной игре. Каждые семь минут целые секции лабиринта схлопываются, и не успевшие найти решение остаются в нем навсегда. Единственный шанс спастись - никогда не останавливаться.

5.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 1 июля 2021
Премьера онлайн 9 июля 2021
Премьера в мире 11 октября 2020
Возраст 18+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Матьё Тури
Матьё Тури
В ролях
Гайя Уайсс
Гайя Уайсс
Петер Францен
Петер Францен
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Новинки Новинки
Постер фильма Бегущая в лабиринте 2 постера
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Бегущая в лабиринте
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Пытаясь добраться до города, Лиза с опаской соглашается сесть к таинственному незнакомцу. Оказалось, чутье ее не подвело, и девушка попала в машину к разыскиваемому маньяку, который успевает напасть первым. После потери сознания Лиза приходит в себя в непонятной металлической коробке, странном костюме и со светящимся браслетом на запястье. Здесь начинается ее путешествие по системе узких туннелей, переполненных смертельными ловушками. Но только добравшись до конца, Лиза сможет обрести свободу,…
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Андрей Быстров 5 июля 2021, 12:25
Фильм - полная лажа. Поначалу еще есть шанс на развитие какого-то сюжета, но потом... фильм не о чем. Видать, минимально бюджетный фильм. В фильме… Читать дальше…
Annetblack14 10 июля 2021, 14:25
По мне этот лабиринт - наша реальность в которой также нужно пробираться чтобы, пройдя через кошмарные испытания, обрести счастье
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6 апреля 2021 20:11
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