Бегущая в лабиринте, 2021

Премьера второго полнометражного фильма сценариста и режиссера Матьё Тури «Бегущая в лабиринте» состоялась на кинофестивале в Сиджесе, который также известен как Международный кинофестиваль фантастических фильмов в Каталонии. Это один из самых крупных международных смотров, специализирующихся на хоррорах и фантастических картинах.

Фильм был показан на фестивале «Наука+фантастика» в итальянском городе Триесте, где получил приз в категории «Новый взгляд».

Режиссер Матьё Тури выступил также сценаристом фильма.

Фильм был спродюсирован такими французскими киностудиями, как Fulltime Studio, Cinéfrance Studios и One Bird Films.

Распространением фильма занимались компании Altitude Films (Великобритания) и Alba Films (Франция).

Режиссер Матьё Тури признался, что при работе над своими фильмами он вдохновлялся книгой Ричарда Мэтисона «Я – легенда» и видеоигрой The Last Of Us.

Актриса Гайа Уайсс стала известна широкой публике после роли в сериале «Викинги».

Французский режиссер Матьё Тури начинал свою карьеру с короткометражных фильмов Sons of Chaos и Broken. После успеха дебютных работ он некоторое время работал в качестве помощника режиссера, например, у Квентина Тарантино во время съемок фильма «Бесславные ублюдки», у Гая Ричи на проекте «Шерлок Холмс: Игра теней» и у Люка Бессона на съемках «Люси». Позднее под чутким руководством французского режиссера и сценариста Ксавье Жанса он написал и снял в 2016 году свой первый полнометражный фильм под названием «Выжившие» – англоязычный постапокалиптический хоррор.