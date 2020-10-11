Бегущая в лабиринте, 2021

Научно-фантастический хоррор от французского режиссера Матьё Тури повествует о Лизе (Гайя Уайсс) – убитой горем матери, которая пытается найти силы снова жить после трагической смерти своей дочери. Оказавшись на безлюдной дороге в одиночестве, она принимает помощь от седого растрепанного мужчины по имени Адам (Петер Францен). Ненароком Лиза замечает у милосердного незнакомца на руке необычную татуировку в виде креста. Уже сидя у него в машине, по радио она слышит описание разыскиваемого преступника, подозреваемого в убийстве, отличительной чертой которого является татуировка креста на руке. Внезапно Адам бьет по тормозам, а Лиза ударяется головой о приборную панель и теряет сознание.

Когда она приходит в себя, Адама уже нигде не видно, а сама Лиза оказывается одетой в высокотехнологичный комбинезон. Но самое страшное – то, что она находится в узком металлическом лабиринте с закрытыми дверями, которые иногда открываются. Лиза должна карабкаться по туннелям как можно быстрее, протискиваясь сквозь невероятно узкие проходы и по ходу дела изучая правила этой смертельной игры. Она быстро понимает, что часы с обратным отсчетом, прикрепленные к ее запястью, предупреждают о следующих надвигающихся опасностях и угрозах. А сгоревшие дотла и разлагающиеся останки предыдущих участников показывают, что последствия ошибок фатальны. Каждые семь минут двери открываются, и начинается новое испытание: плавящие кожу огненные шары, кислотные ванны.

Но самым страшным испытанием для нее окажется другой человек, также попавший в ловушку этой гигантской головоломки, однако выжить сможет только один.