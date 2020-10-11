Бегущая в лабиринте, 2021

Научно-фантастический хоррор от французского режиссера Матьё Тури повествует о Лизе (Гайя Уайсс) – убитой горем матери, которая пытается найти силы снова жить после трагической смерти своей дочери. Оказавшись на безлюдной дороге в одиночестве, она принимает помощь от седого растрепанного мужчины по имени Адам (Петер Францен). Ненароком Лиза замечает у милосердного незнакомца на руке необычную татуировку в виде креста. Уже сидя у него в машине, по радио она слышит описание разыскиваемого преступника, подозреваемого в убийстве, отличительной чертой которого является татуировка креста на руке. Внезапно Адам бьет по тормозам, а Лиза ударяется головой о приборную панель и теряет сознание.
Когда она приходит в себя, Адама уже нигде не видно, а сама Лиза оказывается одетой в высокотехнологичный комбинезон. Но самое страшное – то, что она находится в узком металлическом лабиринте с закрытыми дверями, которые иногда открываются. Лиза должна карабкаться по туннелям как можно быстрее, протискиваясь сквозь невероятно узкие проходы и по ходу дела изучая правила этой смертельной игры. Она быстро понимает, что часы с обратным отсчетом, прикрепленные к ее запястью, предупреждают о следующих надвигающихся опасностях и угрозах. А сгоревшие дотла и разлагающиеся останки предыдущих участников показывают, что последствия ошибок фатальны. Каждые семь минут двери открываются, и начинается новое испытание: плавящие кожу огненные шары, кислотные ванны.
Но самым страшным испытанием для нее окажется другой человек, также попавший в ловушку этой гигантской головоломки, однако выжить сможет только один.
Премьера второго полнометражного фильма сценариста и режиссера Матьё Тури «Бегущая в лабиринте» состоялась на кинофестивале в Сиджесе, который также известен как Международный кинофестиваль фантастических фильмов в Каталонии. Это один из самых крупных международных смотров, специализирующихся на хоррорах и фантастических картинах.
Фильм был показан на фестивале «Наука+фантастика» в итальянском городе Триесте, где получил приз в категории «Новый взгляд».
Режиссер Матьё Тури выступил также сценаристом фильма.
Фильм был спродюсирован такими французскими киностудиями, как Fulltime Studio, Cinéfrance Studios и One Bird Films.
Распространением фильма занимались компании Altitude Films (Великобритания) и Alba Films (Франция).
Режиссер Матьё Тури признался, что при работе над своими фильмами он вдохновлялся книгой Ричарда Мэтисона «Я – легенда» и видеоигрой The Last Of Us.
Актриса Гайа Уайсс стала известна широкой публике после роли в сериале «Викинги».
Французский режиссер Матьё Тури начинал свою карьеру с короткометражных фильмов Sons of Chaos и Broken. После успеха дебютных работ он некоторое время работал в качестве помощника режиссера, например, у Квентина Тарантино во время съемок фильма «Бесславные ублюдки», у Гая Ричи на проекте «Шерлок Холмс: Игра теней» и у Люка Бессона на съемках «Люси». Позднее под чутким руководством французского режиссера и сценариста Ксавье Жанса он написал и снял в 2016 году свой первый полнометражный фильм под названием «Выжившие» – англоязычный постапокалиптический хоррор.
Попавшая в аварию девушка просыпается в огромном лабиринте, населенном фантастическими тварями. Теперь она, вместе с другими незнакомцами, участвует в смертельно опасной игре. Каждые семь минут целые секции лабиринта схлопываются, и не успевшие найти решение остаются в нем навсегда. Единственный шанс спастись - никогда не останавливаться.