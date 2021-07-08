«Панда против пришельцев. План спасения Земли»: Рецензия Киноафиши

В мире антропоморфных зверей Панда является большой звездой, снимающейся в востребованном шоу. По сюжету Панда – лидер защитников планеты, охраняющих мир от однотипных инопланетных завоевателей. Но вдруг трансляция достигает глубин космоса и глубоко впечатляет злодейских сиреневых пришельцев, особенно Короля Корота. У инопланетян не очень хорошо с абстрактным мышлением, поэтому условность телешоу остаётся для них неразгаданной. А значит, Панде и правда придётся защищать планету от внеземной цивилизации.

Совместный китайско-канадский проект «Панда против пришельцев», конечно, полностью основан на других хорошо известных зрителю проектах. С самого начала антропоморфный мир заставляет вспомнить Зверополис, главный герой очевидно вдохновлён Пандой По, всевозможные инопланетные нападения напоминают много чего.

Конечно, злобные триксерианцы, нападающие на Землю, отнюдь не выглядят страшными или хоть сколько-нибудь впечатляющими. Вся картина представляет собой пародию. Другое дело, что юмор здесь строится на понятных, но банальных ситуациях. Главным злодеям не хватает харизмы или обаяния, чтобы восприниматься всерьёз даже самым маленьким зрителем.

Панда против пришельцев. План спасения Земли

С главным героем чуть получше. Все более-менее забавные шутки (большая часть которых детсадовского уровня, но, по крайней мере, это кино чётко осознаёт своего целевого зрителя) достались ему и его свите: горилле – актёру и непутёвому сценаристу – тигру. Всё это тоже мы где-то кусками видели. В этом плане гораздо необычнее выглядит группа второстепенных героев во главе с Крашером – сыном главного злодея. Вот ему помогают нечто вроде космического осьминога, почему-то летучая мышь и жук – колоритная компания.

Несмотря на то, что события лихо меняют локации, а история задействует несколько планет, бюджетные ограничения не позволяют создать зрелищный мир или впечатлить зрителя какими-то особенными спецэффектами. Мизансцены анимационной ленты по большей части лаконичны, герои остаются в замкнутых пространствах. Космические битвы малочисленны и по графике уступают не только современному уровню анимации в кино, но и многим игровым аналогам.

Панда против пришельцев. План спасения Земли

Тем не менее это простенькая и короткая история с большим количеством ярких персонажей наверняка может понравиться детям. Так что в качестве семейного просмотра на каникулах «Панда» вполне подойдёт.