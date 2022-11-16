Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Проклятие. Дом с прислугой 2" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билет в рай Билет в рай
Киноафиша Фильмы Билет в рай Отзывы о фильме «Билет в рай»
Ticket to Paradise Билет в рай 2022 / США / Великобритания
7.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Билет в рай»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Михаил Роксман 16 ноября 2022, 19:24
Оценка
Миленькое кино, Ситуация вполне реальная, Снято с юмором,Без особых эффектов ,но приятно смотеть отличных актеров,
16 ноября 2022, 19:24 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Хроники панголинов
Хроники панголинов 6 комментариев
Мармадюк
Мармадюк 8 комментариев
Офицеры
Офицеры 1 комментарий
Последний самурай
Последний самурай 1 комментарий
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Король неба
Король неба
2023, Китай, боевик, драма
Зверогонщики
Зверогонщики
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Мальдивы подождут
Мальдивы подождут
2023, Россия, комедия
Мармадюк
Мармадюк
2022, США, анимация
Король-львенок
Король-львенок
2022, Франция, приключения, семейный
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Сквозь время
Сквозь время
2023, Россия, триллер, мистика
Related video
Стилист превратил 65-летнюю женщину в красотку: оцените ее новый образ
Идеальные сережки для женщин 50+: эти 3 варианта будто созданы специально для них
Вот для чего на самом деле нужна бирка на чайном пакетике: а вы и не знали
Самая красивая девочка в мире выросла и показала, чем ее наградила природа (пикантное фото)
Эта рыжая бестия сводила с ума мужчин в 90-е: не поверите глазам, увидев Эльвиру Болгову сейчас
Больше не красавчик: схватитесь за голову, увидев постаревшего Дениса из «Глухаря»
Эти 3 вещи добавляют к возрасту 10 лет: дамам давно пора перестать так мучить волосы
Уже не тот красавчик: Шилов из «Ментовских войн» изменился не в лучшую сторону
Все случилось внезапно: что известно о пропаже 71-летней Ирины Аллегровой
Саша Мамаева из «Физрука» ошиблась с размером купальника и сразила фанатов наповал
В такую сложно не влюбиться: от фото молодой Тарасовой учащается пульс
Китаянка из «Такси 3» обманула время: ее фигуре позавидует любая школьница
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше