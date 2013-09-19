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Постер фильма Враг мой
6.9
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6.9

Враг мой

, 2013
O ehthros mou
Греция / драма / 18+
Постер фильма Враг мой
6.9

В ролях

Манолис Мавроматакис
Kostas Stasinos - Father
Мария Зорба
Rania Stasinou - Mother
Йоргос Галлос
Sotiris Logaras - Neighbour
Антонис Каристинос
Achilleas - friend
Танасис Папагеоргиу
Father-in-Law
Ариадни Кавальеро
Louiza Stasinou - Daughter
Ilias Moulas
Andreas Stasinos - Son
Весела Казакова
Romanian Woman
Тудор Чирила
Romanian Man
Kostas Antalopoulos
Police Officer
Режиссер Йоргос Цемберопулос
Сценарист Яннис Цирос
Композитор Akis Daoutis
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Греция
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2013
Премьера онлайн 20 марта 2014
Премьера в мире 19 сентября 2013
Дата выхода
13 ноября 2013 Великобритания
14 ноября 2013 Греция
13 ноября 2013 Швеция 15
Сборы в мире $48 152
Производство BlackBird Productions, Filmiki Etairia, Greek Film Centre (GFC)
Другие названия
O ehthros mou, The Enemy Within, Ο εχθρός μου

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 15 голосов
6.9 IMDb

Отзывы о фильме

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Новости о фильме

Расписание показов фестиваля «Современное кино Греции»
8 октября 2016 12:43 Расписание показов фестиваля «Современное кино Греции» С 8 по 12 октября в Москве состоится Международный кинофестиваль «Современное кино Греции», в программу которого вошли картины лучших греческих режиссёров: Тео Ангелопулоса, Костаса
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