В ролях
Манолис Мавроматакис
Kostas Stasinos - Father
Мария Зорба
Rania Stasinou - Mother
Йоргос Галлос
Sotiris Logaras - Neighbour
Антонис Каристинос
Achilleas - friend
Танасис Папагеоргиу
Father-in-Law
Ариадни Кавальеро
Louiza Stasinou - Daughter
Ilias Moulas
Andreas Stasinos - Son
Весела Казакова
Romanian Woman
Тудор Чирила
Romanian Man
Kostas Antalopoulos
Police Officer
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Йоргос Цемберопулос
Сценарист
Яннис Цирос
Композитор
Akis Daoutis
Детали фильма
Страна
Греция
Продолжительность
1 час 47 минут
Год выпуска
2013
Премьера онлайн
20 марта 2014
Премьера в мире
19 сентября 2013
Дата выхода
|13 ноября 2013
|Великобритания
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|14 ноября 2013
|Греция
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|13 ноября 2013
|Швеция
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|15
Сборы в мире
$48 152
Производство
BlackBird Productions, Filmiki Etairia, Greek Film Centre (GFC)
Другие названия
O ehthros mou, The Enemy Within, Ο εχθρός μου