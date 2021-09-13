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Арис Серветалис
Арис Серветалис
Aris Servetalis
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Арис Серветалис
Aris Servetalis
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Дата рождения
21 декабря 1976
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Афины, Греция
Биография Арис Серветалис
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Фильмография Арис Серветалис
Человек божий
драма
2021, Греция
8.0
Яблоки
комедия, драма
2020, Греция / Польша / Словения
5.0
Маленькое преступление
драма, комедия
2008, Германия / Кипр / Греция
5.0
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Вышел первый трейлер биографической драмы «Человек божий» с Александром Петровым и Микки Рурком
В основу сюжета легла реальная история почитаемого, но без суда осужденного греческого епископа.
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13 сентября 2021 13:41
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