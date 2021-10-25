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Египет, 1890 год. Нектарий (Арис Серветалис), митрополит Пентапольский, считается главным кандидатом на пост главы Александрийского патриархата. Его любят и почитают прихожане, а нынешний патриарх, седовласый Сафроний, называет его своим духовным сыном. Популярность Нектария вызывает серьезное беспокойство у местных клириков. В результате их интриг митрополита высылают из Египта. Так начинаются его скитания. Дальше Нектарий будет безуспешно обивать пороги в Афинах, потом возьмет на себя…