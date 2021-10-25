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Человек божий Человек божий
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O anthropos tou theou / Man of God Человек божий 2021 / Греция
8.3 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Отзывы о фильме «Человек божий»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Египет, 1890 год. Нектарий (Арис Серветалис), митрополит Пентапольский, считается главным кандидатом на пост главы Александрийского патриархата. Его любят и почитают прихожане, а нынешний патриарх, седовласый Сафроний, называет его своим духовным сыном. Популярность Нектария вызывает серьезное беспокойство у местных клириков. В результате их интриг митрополита высылают из Египта. Так начинаются его скитания. Дальше Нектарий будет безуспешно обивать пороги в Афинах, потом возьмет на себя…

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Андрей Новиков 25 октября 2021, 11:13
Оценка
Всё качественно и в этой жизни не было бы здорово если бы не... 😍
25 октября 2021, 11:13 Ответить
Илья Cluev 26 октября 2021, 06:51
Оценка
замечательный фильм, хочу сходить ещё раз. Конечно, сыграть святого человека невозможно, у актёра внутри все по-другому, и это, конечно, чувствуется через экран . Но многие моменты отражены достаточно тонко и осязаемо, поскольку взяты из реальной жизни святого. Финальная сцена с Микки Рурком очень сильная, не смог сдержать слез, и по всхлипываниям в разных частях зала понял, что я не один такой сентиментальный. Игра актёров классная, зажигательная Саша Петров очень вписался. Сходите обязательно, лучше всей семьей
26 октября 2021, 06:51 Ответить
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