«Хищники»: Рецензия Киноафиши

Богатая американская семья Холзи приезжает в Кению на отдых. Сафари, дикая природа – настоящее приключение. Но совсем скоро отпуск мечты превратится в кромешный ад. Изнеженным американцам придётся столкнуться со всеми опасностями, которые таит Африка. И дикие животные даже не самая большая из них.

«Хищники» основаны на простой, но действенной сюжетной схеме триллера или фильма ужасов: обыватели в явно не обывательских условиях. Герои либо смогут проявить свою способность выживать, либо умрут. Такая история может работать при одном условии, которое в «Хищниках» не выполняется: персонажи должны вызывать эмпатию. Семейка Холзи же крайне неприятная компания.

Хищники

Отец (Филип Уинчестер) скрывает от семьи свои проблемы на работе, из-за чего, по сути, его родные и оказываются один на один с африканской саванной (некоторой условностью выглядит, что героев вообще пустили кататься одних, но можем предположить, что в Африке возможно всё). Мать (Ребекка Ромейн) навязала всем отпуск в Африке вместо комфортного курорта, дети также больше заняты собой. Но даже проблемной и токсичной семье можно сопереживать, если она оказывается в смертельной опасности. Проблема в том, что, по заветам низкопробного слэшера, герои в опасности ведут себя как полнейшие кретины.

Разговоры о том, что воду нужно пить из стекла, а не из пластика, звучат немного нелепо, но вполне в рамках первоначально очерченных характеров героев. Максимально глупо они звучат тогда, когда уже начинается жуть, а герои, оказавшиеся в смертельной опасности, продолжают задумываться о вреде аккумуляторов для планеты. Персонажи выживают не благодаря, а вопреки здравому смыслу. Дурак в африканской саванне показывает аномальную живучесть: его не берут ни леопарды, ни гиены, ни браконьеры.

Хищники

Экологический пафос не чужд и создателям картины, недаром перед титрами нам напоминают об опасности браконьерства для сохранения популяции вымирающих видов (оригинальное название фильма – Endangered species – отсылает к этому охранному статусу). Действительно видно, что создатели «Хищников» очень любят дикую природу, они просто людей – не очень, поэтому люди в этой истории выходят либо злодеями, либо идиотами. Возможно, исключительно с леопардами, носорогами и гиенами это кино вышло бы даже лучше, правда, это было бы совсем другое кино.

При всей сценарной нелепости «Хищники» – довольно красивая картина, здесь симпатичные виды, яркие краски и впечатляющие дикие животные, пускай и нарисованные на компьютере. Картина может понравиться любителям не напрягающего жанрового кино и подарит незабываемое ощущение интеллектуального превосходства над героями фильма.