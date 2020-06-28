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Вали отсюда
Tao chu li fa yuan
Вали отсюда, 2020
2020 / Тайвань
5.4
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.3
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Жанр:
комедия
ужасы
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О фильме
Неудачник становится депутатом, но в его первый рабочий день парламент накрывает зомби-эпидемия.
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5.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
2020
Премьера в мире
28 июня 2020
1 постер
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