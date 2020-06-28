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Вали отсюда
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Tao chu li fa yuan

Вали отсюда, 2020

2020 / Тайвань
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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О фильме

 

Неудачник становится депутатом, но в его первый рабочий день парламент накрывает зомби-эпидемия.

5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2020
Премьера в мире 28 июня 2020
Постер фильма Вали отсюда 1 постер
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