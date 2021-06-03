«Коп на драйве »: Рецензия Киноафиши

Райан попал на службу в полицию исключительно из-за собственной сентиментальности: его отец когда-то был полицейским и погиб на службе. Притом у Райана нет ни выдержки, ни стойкости, ни, в конце концов, смекалки, чтобы раскрывать преступления. Но когда из-за врачебной ошибки он узнает, что жить ему осталось около месяца, с ним происходят радикальные изменения: он становится смелее, даже безбашеннее, и потому Райан спокойно обманывает мафиози мелкого пошиба по кличке Крыса, получает от него деньги и сбегает. Но узнав, что тот виновен в смерти его отца, Райан вскоре возвращается и вместе с напарницей Стефани, эгоманьяком Тони из наркоотдела и его товарищем-подлизой Пьером пытается раскрыть дело.

Коп на драйве

Режиссер и исполнитель главной роли в «Копе на драйве» Тарек Будали – один из членов комедийной труппы La Bande à Fifi, в которую в том числе входят Филипп Лашо и Жюльен Аррути, в фильме сыгравшие Тони и Пьера соответственно. Эти ребята больше всего известны благодаря двум частям «Superняня» и «Женись на мне, чувак». Почти ко всем совместным проектам труппы сценарии всегда писал Лашо, и хотя юмор в них был специфический и строился по принципу нового прочтения бородатых анекдотов о геях, арабах, да вообще о ком угодно, коллектив полюбился некоторым зрителям. В этот же раз сценарием занимался сам Будали, и результат вышел довольно плачевным. Даже если закрыть глаза на банальность завязки, очень сложно вынести полтора часа фильма, пестрящего плоским юмором и чрезмерно используемыми приемами физической комедии. В итоге у Будали вышло довольно слабое кино, напрочь лишенное французского остроумия.

Будали, очевидно, планировал снять комбо из фарса и пародии, и с формальной точки зрения нельзя сказать, что у него это не получилось. Весь «Коп на драйве» – это чистой воды буффонада с карикатурами вместо полноценных героев: трус, нарцисс, мелкий мафиози с амбициями наркобарона международного картеля. Шутовство достигает своего пика, когда герои оказываются на приеме в посольстве Мексики: Райан надевает красные трико и плащ и по ошибке оказывается жертвой рестлера, Пьер случайно употребляет наркотики и вытворяет что-то невообразимое, прикидываясь музыкантом, а на Тони нападают дети с маленькими битами. Проблема с фильмом Будали в том, что при всем потенциале фарса как жанра, он не пытается придумывать что-то новое, а использует проверенные комические ситуации, которые давно перестали быть смешными. Точно так же обстоят дела и с пародийными элементами. В «Копе на драйве» можно увидеть отсылки и к «Шерлоку Холмсу» Гая Ричи, и к супергеройскому кино, и к «Голому пистолету», но если последнюю можно засчитать как дань жанру, то остальные Будали пытается комично обыграть, но выходит это форсировано и заезжено.

Коп на драйве

«Коп на драйве» – фильм для любителей кино в духе комедий с участием Адама Сэндлера, в которых весь юмор строится на абсурде. Главный герой – это такой мистер Бин с поубавленной уверенностью в собственном профессионализме, хотя и в лучшей форме. Любителям французской комедии и характерных для нее едкой иронии и остроумия ждать от фильма Будали нечего, а вот поклонникам физической комедии он, может, и понравится: шансов хохотать особо не представится, но в качестве фильма для единичного просмотра, за сюжетом которого можно особо не следить, «Коп на драйве» – не худший вариант.