«Красная река»: Рецензия Киноафиши

Чарльз Коулман (Тэй Диггз) — порядочный семьянин и уважаемый среди коллег судья с безупречной репутацией. Но во всем хороший человек способен переступить черту дозволенного, если окажется бессилен перед системой. Последняя на этот раз решила быть глухой к справедливости. Сына Чарльза безжалостно убивают и порочат его честное имя (преступление обставлено так, словно у мальчишки был пистолет). Двое виновных полицейских не несут никакого наказания за содеянное, их имена известны Коулману, но сделать ничего не представляется возможным. Безутешного отца пытаются «купить», а на все вопросы и призывы вспомнить о чести пожимают плечами и предлагают заботиться о супруге. Виновные не будут привлечены к суду. Каждый из них переживает это по-своему. Один рушит собственную семью и страдает от чувства вины. Другой, уже замеченный в аналогичном происшествии несколько лет назад, мук совести не испытывает. Коулман решает идти до конца, подогреваемый злобой собственной супруги на весь мир. «Сделай что-нибудь», — говорит она Чарльзу. Тот недолго думая объединяется с другим отцом, чей сын погиб от рук того же копа, и решает забыть хотя бы на время о собственной клятве чтить закон.

Красная река

Парадокс третьего полнометражного фильма Уэса Миллера в том, что при всех составляющих фильма категории B — начиная от некогда больших голливудских звезд в минутных ролях (Джон Кьюсак появляется от силы в трех сценах) и заканчивая бюджетностью и непритязательностью художественных решений — у «Реки» есть вполне понятные цели социального характера. Своего рода режиссерская миссия в этом случае сводится к высказыванию, большой праведной тираде о тотальной несправедливости и полицейском произволе. Мужчины в костюмах покрывают мужчин в форме и со значками — ничего нового, порядок приходится брать в свои руки тем, кто обделен, кто пережил горе. Миллер очень амбициозен, он воспринимает «Реку» не как фильм о мести, вне жанрового направления и развития центрального конфликта, которое будет ждать любой зритель, оценивая производные: отец в горе, безнадежность правовой системы, коррупция, око за око. Артисты Диггз и Лопес, ранее задействованные и относительно успешные в других жанрах (первый в боевиках, второй в комедиях), вынуждены, не без интереса, «рвать жилы» в драме. Справляются они с возложенной ответственностью, впрочем, куда увереннее, чем Миллер в роли рассказчика.

Красная река

Проблема «Реки» в том, что Миллер не очень понимает, как сложить два совершенно разных фильма вместе. Первая половина злоключений судьи Коулмана — безысходная тирада автора, родители рыдают, сведущие люди пытаются наводить справки и искать компромат на преступников копов, но все это не приводит ни к какому результату. Вторая половина «Реки» — не слишком удачно срежиссированный боевик, в котором общая непродуманность действий героев противоречит их поведению и риторике, звучащей до того. Подобный резкий переход, вполне возможно, для Миллера является концептуальным выбором, метафорой стихийности мести и ее беспощадной глупости, иррациональности, но это не читается, а скорее сближает «Реку» со все теми же фильмами категории B, если не С, в которых снимаются исключительно для обогащения (вновь Кьюсак, которому откровенно делать нечего даже в третьестепенной, пусть и важной роли). Заканчивает свой фильм Миллер вообще «плакатом», нерешаемым морально-этическим уравнением, своеобразным «приветом» Спайку Ли, но цель средства не оправдывает, равно как и прямота, с которой действует в этой истории ее главный герой, судья Коулман.