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55 Steps

55 шагов, 2017

2017 / Бельгия / Германия / США
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Биографическая драма двукратного лауреата «Золотой пальмовой ветви» датчанина Билле Аугуста повествует об адвокате, ведущей борьбу за права душевнобольных. В основу сюжета положена реальная история Элеонор Риз. Название остросоциальной ленты отсылает зрителя к пятидесяти пяти ступеням, ведущим к входу в судебное здание, где слушалось дело женщины с психическим расстройством, которой было сложно передвигаться. События разворачиваются в 1989-м, когда просторы космоса активно осваивались людьми, но положение пациентов психиатрических лечебниц все еще было плачевным. Дело Риз раз и навсегда изменило ужасающую ситуацию в области ментального здоровья и человеческих прав.

  • Интересно, что впервые история Элионор Риз была озвучена тринадцать лет назад известной актрисой Хеленой Бонем Картер, которой по итогу и досталась главная роль в художественной кинокартине Аугуста.
  • Изначально роль адвоката предложили Вере Фармига. Однако по определенным обстоятельствам ее место заняла Хилари Суэнк.
  • Сорокачетырехлетняя Элеонора Риз обратилась в суд, чтобы ей разрешили отказаться от сильнодействующих антипсихотических препаратов. В двадцать пять лет девушке диагностировали шизофрению. Долгие года Риз провела в стенах лечебницы, где у нее постепенно развилась негативные физическая симптоматика из-за принудительного агрессивного медикаментозного лечения. К 1989 году женщина страдала от панических атак и с трудом передвигалась.
  • Колетт Хьюз выполнила обещание, данное Элеоноре. Адвокат сосредоточилась на защите прав изолированных пациентов с ограниченными возможностями.

Борец за права пациентов клиник для душевнобольных знакомится с Элеонор Ризе, пациентом психиатрического отделения клиники в Сан-Франциско, не подозревая, как эта встреча изменит ее жизнь.

6.9 Оцените
11 голосов
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 15 сентября 2017
Возраст 16+
Режиссер
Билле Аугуст
Билле Аугуст
В ролях
Хелена Бонем Картер
Хелена Бонем Картер
Хилари Суонк
Хилари Суонк
Джеффри Тэмбор
Джеффри Тэмбор
Майкл Калкин
Майкл Калкин
Йохан Хелденберг
Йохан Хелденберг
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма 55 шагов 2 постера
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