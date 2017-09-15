55 шагов, 2017

Биографическая драма двукратного лауреата «Золотой пальмовой ветви» датчанина Билле Аугуста повествует об адвокате, ведущей борьбу за права душевнобольных. В основу сюжета положена реальная история Элеонор Риз. Название остросоциальной ленты отсылает зрителя к пятидесяти пяти ступеням, ведущим к входу в судебное здание, где слушалось дело женщины с психическим расстройством, которой было сложно передвигаться. События разворачиваются в 1989-м, когда просторы космоса активно осваивались людьми, но положение пациентов психиатрических лечебниц все еще было плачевным. Дело Риз раз и навсегда изменило ужасающую ситуацию в области ментального здоровья и человеческих прав.