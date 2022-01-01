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Катя Фон Гарнье
Катя Фон Гарнье
Katja von Garnier
О персоне
Фильмография
Катя Фон Гарнье
Katja von Garnier
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Дата рождения
15 декабря 1966
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Режиссер, Сценарист
Место рождения
Висбаден, Германия
Биография Катя Фон Гарнье
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Фильмография Катя Фон Гарнье
Флай
драма
2021, Германия
7.0
Восточный ветер 3: Наследие Оры
семейный, приключения
2017, Германия
6.0
Скорпионс - Вечность и один день
мюзикл, документальный
2015, Германия
6.0
Восточный ветер-2
приключения, драма, семейный
2015, Германия
6.0
Восточный ветер
семейный
2013, Германия
6.0
Кровь и шоколад
ужасы, сказка, мелодрама, драма
2007, США
7.0
Ангелы с железными зубами
биография, драма, исторический
2004, США
7.0
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