Фильм основан на знаменитой оперетте венгерского композитора Имре Кальмана «Королева чардаша». Оригинальное название было изменено по интересной причине: первые театральные постановки «Сильвы» происходили в 1916 году, в самый разгар Первой мировой войны. Венгерский танец чардаш прочно ассоциировался с Австро-Венгрией, одной из основных стран-противниц России, поэтому и название, и имена действующих лиц были переделаны. С тех пор это стало своеобразной традицией: все театральные и кинопостановки оперетты называются «Сильва». Кстати, тексты песен, тоже сохранившиеся до нашего времени, на русский перевел Дмитрий Толмачев, известный советский сценарист и драматург.

Это далеко не первая экранизация произведения Кальмана: кроме шести зарубежных адаптаций, по ее мотивам вышло два советских фильма – одноименные картины Александра Ивановского и Натальи Баранцевой. Когда Гостелерадио СССР заказало постановку Ленфильму, перед режиссером Яном Фридом встала задача сохранить атмосферу оригинала, при этом сделав фильм непохожим на все предыдущие экранизации. Ученик Эйзенштейна и один из главных мастеров музыкального фильма своего времени, Фрид блестяще справился с задачей.

На главную роль Сильвы Вареску режиссер выбрал Жанну Глебову, которая в то время жила с мужем в Риге и была солисткой Рижского театра оперетты. После участия в спектакле «Любви все возрасты» Глебову очень полюбил его композитор, Георгий Портнов. Он и порекомендовал Фриду, к тому времени уже паникующему из-за отсутсвия нужного типажа – ведь Сильва должна была и играть, и петь, и танцевать, и просто хорошо выглядеть – съездить в Ригу и посмотреть на молодую актрису.

На другие роли Фрид пригласил своих старых партнеров по другим фильмам. Главная мужская роль лейтенанта Эдвина досталась латвийскому же актеру Ивару Калныньшу. Они с Глебовой впервые случайно встретились в самолете, в котором летели на съемки в Ленинград.

Поющая актриса, Глебова все равно не смогла озвучить вокальные партии Сильвы: Фрид настоял, чтобы вместо нее пела знаменитая Евгения Целовальник, солистка Ленинградского оперного театра с двадцатилетним опытом работы. Все песни Калныньша также исполнил профессиональный певец, тенор Мариинского театра Алексей Стеблянко.

Павел Кадочников, знаменитый советский актер, сценарист и режиссер, исполнивший роль Фердинанда фон Фельзе, незадолго до начала съемок пережил страшную трагедию: его младший сын Петр погиб, упав с дерева. Чтобы оправиться от горя, он окунулся в работу и за 1981 год снялся почти в дюжине различных кинокартин.