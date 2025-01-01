Сильва Вареску, молодая и талантливая прима Будапештского варьете, влюбляется в молодого аристократа и героя войны, лейтенанта Эдвина. Тот отвечает ей взаимностью, но их брак невозможен из-за низкого социального статуса героини. Тем не менее, Эдвин тайком приглашает нотариуса, и молодые люди официально становятся женихом и невестой.
Вскоре после этого Эдвин уезжает в свой полк, а Сильва отправляется на гастроли. Тем временем родители лейтенанта, прознав о его интрижке, без согласия Эдвина ускоряют его помолвку с более выгодной партией – богатой и родовитой графиней Анастасией Эггенберг. Когда Сильва узнает об этом, она разочаровывается в Эдвине, посчитав, что тот лишь игрался с ней – и покидает жениха, отправившись в Париж.
Там ее ждет небывалый успех у публики – что злит ревнивого и одинокого Эдвина. Чтобы отомстить, он соглашается на женитьбу с Анастасией. Однако Сильвия неожиданно появляется на их обручении – в компании давнего друга жениха, графа Бонифациуса Канчиану, ставшего ее мужем. На торжестве Эдвин понимает, что все еще любит Сильвию, ставшую теперь графиней, а Бонифациус, в свою очередь влюбляется в Анастасию. Возникает ужасный переполох, но, возможно, лучшего расклада и придумать было нельзя?
Фильм основан на знаменитой оперетте венгерского композитора Имре Кальмана «Королева чардаша». Оригинальное название было изменено по интересной причине: первые театральные постановки «Сильвы» происходили в 1916 году, в самый разгар Первой мировой войны. Венгерский танец чардаш прочно ассоциировался с Австро-Венгрией, одной из основных стран-противниц России, поэтому и название, и имена действующих лиц были переделаны. С тех пор это стало своеобразной традицией: все театральные и кинопостановки оперетты называются «Сильва». Кстати, тексты песен, тоже сохранившиеся до нашего времени, на русский перевел Дмитрий Толмачев, известный советский сценарист и драматург.
Это далеко не первая экранизация произведения Кальмана: кроме шести зарубежных адаптаций, по ее мотивам вышло два советских фильма – одноименные картины Александра Ивановского и Натальи Баранцевой. Когда Гостелерадио СССР заказало постановку Ленфильму, перед режиссером Яном Фридом встала задача сохранить атмосферу оригинала, при этом сделав фильм непохожим на все предыдущие экранизации. Ученик Эйзенштейна и один из главных мастеров музыкального фильма своего времени, Фрид блестяще справился с задачей.
На главную роль Сильвы Вареску режиссер выбрал Жанну Глебову, которая в то время жила с мужем в Риге и была солисткой Рижского театра оперетты. После участия в спектакле «Любви все возрасты» Глебову очень полюбил его композитор, Георгий Портнов. Он и порекомендовал Фриду, к тому времени уже паникующему из-за отсутсвия нужного типажа – ведь Сильва должна была и играть, и петь, и танцевать, и просто хорошо выглядеть – съездить в Ригу и посмотреть на молодую актрису.
На другие роли Фрид пригласил своих старых партнеров по другим фильмам. Главная мужская роль лейтенанта Эдвина досталась латвийскому же актеру Ивару Калныньшу. Они с Глебовой впервые случайно встретились в самолете, в котором летели на съемки в Ленинград.
Поющая актриса, Глебова все равно не смогла озвучить вокальные партии Сильвы: Фрид настоял, чтобы вместо нее пела знаменитая Евгения Целовальник, солистка Ленинградского оперного театра с двадцатилетним опытом работы. Все песни Калныньша также исполнил профессиональный певец, тенор Мариинского театра Алексей Стеблянко.
Павел Кадочников, знаменитый советский актер, сценарист и режиссер, исполнивший роль Фердинанда фон Фельзе, незадолго до начала съемок пережил страшную трагедию: его младший сын Петр погиб, упав с дерева. Чтобы оправиться от горя, он окунулся в работу и за 1981 год снялся почти в дюжине различных кинокартин.
Двухсерийная музыкальная экранизация одноименной оперетты Имре Кальмана, которая основывается на либретто Л. Штейна и Б. Йенбаха. Кинокартина поставлена советским режиссером Яном Фридом, признанным мастером жанра и автором прекрасных фильмов, полюбившихся миллионам зрителей: «Собака на сене» (1977), «Тартюф» (1992) и др. Главные роли исполнили харизматичный Ивар Калныньш и очаровательная Жанна Глебова. Всем почитателям советских музыкальных комедий настоятельно рекомендуем посмотреть ленту «Сильва» онлайн. Молодому офицеру Эдвину (Ивар Калныньш) гарантировано блестящее будущее и княжеский титул. Однако волею судьбы он находит вторую половинку в лице совершенно неподходящей особы – примы-певицы варьете Сильвы Вареску (Жанна Глебова). Герои искренне влюбляются друг в друга. Их чувство настолько глубоко, что они готовы бросить вызов консервативному обществу и воле знатных родителей Эдвина. Однако на пути к счастью влюбленным предстоит преодолеть множество непредвиденных преград.
|1 сентября 1981
|Россия
|0+
|1 сентября 1981
|СССР