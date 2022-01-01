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#АртЛекторийВкино: Подсолнухи Ван Гога
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#АртЛекторийВкино: Подсолнухи Ван Гога, 2021

2021 / Великобритания
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О фильме

Фильм «Подсолнухи Ван Гога» — это уникальная возможность увидеть серию знаменитых натюрмортов Ван Гога в HD качестве так, как вы не видели их раньше. Пять версий написанных в Арле «Подсолнухов» — их без преувеличения можно назвать одними из самых известных картин в мире — выставил Музей Ван Гога в Амстердаме. Эксклюзивный доступ к выставке, подобной которой не было долгие годы, получили создатели фильма «Подсолнухи Ван Гога». Почему Ван Гог выбрал именно эти экзотические цветы? Когда они впервые появились в Европе и кто из мастеров европейского искусства изображал их до Ван Гога? О чём говорит со зрителями художник этими картинами и как интерпретация меняется от одной версии к другой? Что узнали реставраторы, когда изучили «Подсолнухи» в деталях? Чтобы выяснить ответы на все эти вопросы, съёмочная группа побывала не только в Амстердаме, но и в Лондоне, Токио, Филадельфии и Мюнхене.

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Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2021
Возраст 12+
Режиссер
Дэвид Бикерстафф
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма #АртЛекторийВкино: Подсолнухи Ван Гога 1 постер
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