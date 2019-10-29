В юбилейном для Леонардо да Винчи 2019 году впервые в истории все его картины будут показаны на большом экране в Ultra HD-разрешении. Леонардо да Винчи любим по всему миру. О нём снимают документальные и художественные фильмы, но, пытаясь разгадать тайну его личности, нередко забывают о главном — его искусстве. Картинам и рисункам Леонардо посвящён новый фильм «Леонардо. Вся история». Съёмки фильма проходили в Италии, Франции, США, Великобритании, Польше и России. В объективе режиссёра Фила Грабски оказались «Мона Лиза», «Тайная вечеря», «Дама с горностаем», «Портрет Джиневры де Бенчи», «Мадонна Литта», «Мадонна в скалах» и ещё более десяти картин Леонардо - всё его живописное наследие. Сквозь призму искусства мастера показана его жизнь, в которой нашлось место и необыкновенной изобретательности, и таланту скульптора, и необычным находкам в военном деле, и способности следовать за политическими интригами его времени. Этот фильм — посвящение Леонардо и рассказ его истории, абсолютно всей.