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Постер фильма #АртЛекторийВКино: Леонардо. Вся история
7.5
Киноафиша Фильмы #АртЛекторийВКино: Леонардо. Вся история
7.5

#АртЛекторийВКино: Леонардо. Вся история

, 2019
Leonardo: The Works
Великобритания / документальный / 18+
Постер фильма #АртЛекторийВКино: Леонардо. Вся история
7.5

О фильме

В юбилейном для Леонардо да Винчи 2019 году впервые в истории все его картины будут показаны на большом экране в Ultra HD-разрешении. Леонардо да Винчи любим по всему миру. О нём снимают документальные и художественные фильмы, но, пытаясь разгадать тайну его личности, нередко забывают о главном — его искусстве. Картинам и рисункам Леонардо посвящён новый фильм «Леонардо. Вся история». Съёмки фильма проходили в Италии, Франции, США, Великобритании, Польше и России. В объективе режиссёра Фила Грабски оказались «Мона Лиза», «Тайная вечеря», «Дама с горностаем», «Портрет Джиневры де Бенчи», «Мадонна Литта», «Мадонна в скалах» и ещё более десяти картин Леонардо - всё его живописное наследие. Сквозь призму искусства мастера показана его жизнь, в которой нашлось место и необыкновенной изобретательности, и таланту скульптора, и необычным находкам в военном деле, и способности следовать за политическими интригами его времени. Этот фильм — посвящение Леонардо и рассказ его истории, абсолютно всей.

В ролях

Glen McCready
Voice of Leonardo
Режиссер Фил Грабски
Сценарист Фил Грабски
Композитор Stephen Baysted, Susan Legg
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 29 октября 2019
Премьера в мире 29 октября 2019
Дата выхода
12 августа 2024 Чехия 12
Сборы в мире $171 052
Производство Seventh Art Productions
Другие названия
Leonardo: The Works, Exhibition on Screen: Leonardo: The Works, Exhibition on Screen: Leonardo - The Works, Exhibition on Screen: Leonardo Die Werke, Las obras de Da Vinci, Leonardo - Le opere, Леонардо. Вся история, アート・オン・スクリーン／天才画家ダ・ヴィンチのすべて, EOS: Leonardo - The Works

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 15 голосов
7.4 IMDb

Отзывы о фильме

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