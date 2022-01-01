АртЛекторийВКино: Дэвид Хокни. Поп-арт в Королевской академии художеств, 2017

Дэвид Хокни – не только, вероятно, самый популярный художник в Британии, но и суперзвезда мирового искусства, чьи выставки проходят в Лондоне, Нью-Йорке и других мировых столицах. Сегодня художнику уже за 80, но он отказывается считать свой почтенный возраст достаточным поводом сбавить обороты или притушить свою знаменитую художественную дерзость. Отталкиваясь от двух громких выставок художника, организованных Королевской академией художеств в 2012-м и в 2016-м и основываясь на серии откровенных и глубоких интервью с самим Хокни, режиссёр Фил Грабски создаёт кинематографический портрет одного из крупнейших мастеров XXI века.