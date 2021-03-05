«Реинкарнация: Пришествие дьявола»: Рецензия Киноафиши

Пожилая и безумно любящая друг друга пара – Одри (Шейла Маккарти) и Генри (Джулиан Ричингс) – ведёт тихую жизнь. Он работает врачом, она следит за домом. И однажды утром после завтрака они похищают беременную девушку и запирают её на втором этаже своего дома. Дело в том, что герои трагически потеряли своего внука и всеми силами пытаются вернуть его с того света. А ещё они поклоняются Сатане и раздобыли древнюю книгу заклинаний. Казалось бы, план продуман до мелочей. Но несколько ошибок, проблемы с переводом – и их дом превращается в обитель жутких демонов.

Если, не зная ничего о фильме, взглянуть на его создателей и продвижение в российский прокат, может показаться, что картина собрала все самые неудачные составляющие. Малоизвестный режиссёр Джастин Дж. Дик, чаще работавший над романтическими и семейными телефильмами, и его регулярный напарник-сценарист. Совсем небольшой бюджет, который вряд ли позволит разгуляться в спецэффектах. Да ещё и российская локализация заголовка явно намекает, что зрителя хотят запутать, проводя аналогию с нашумевшей работой «Реинкарнация» Ари Астера. В реальности же новая картина называется более прямолинейно – «Всё ради Джексона».

Реинкарнация: Пришествие дьявола

Но если всмотреться чуть внимательнее, то уже заметно: фильм, презентованный на Fantasia Festival, закупил себе стриминговый сервис Shudder, специализирующийся на хоррорах. А главные роли в картине играют прекрасные актёры. Шейлу Маккарти знают по многим ролям – от «Светлого ангела» до «Академии «Амбрелла». А для Джулиана Ричингса достаточно одного определения: он играл Смерть в «Сверхъестественном».

Уже этой парочки было бы достаточно, чтобы обеспечить фильму должный уровень эмоций и иронии. Но оказалось, что у Дика есть в запасе немало других сюрпризов, которые и вовсе превращают новую «Реинкарнацию» в захватывающее безумие.

Всё дело в том, что авторы взяли за основу классическую схему камерного хоррора: большая часть действия разворачивается в одном доме, где героев атакуют всяческие монстры. И при этом Маккарти и Ричингс играют настолько обаятельных и искренних персонажей, что им невольно начинаешь сочувствовать. Пожилая пара явно хотела как лучше: они заботятся друг о друге, скучают по внуку и даже девушку обещали отпустить, как только завершат необходимые обряды. История этих милых героев вся о любви. За исключением того, что они сатанисты и похитители, конечно.

Реинкарнация: Пришествие дьявола

Подобные эмоциональные качели иногда создают почти комичный эффект. И это хорошо, ведь ужасы часто идут бок о бок с юмором. А к ним ещё и довешивают множество скримеров, которые то ли пугают, то ли смешат. Отличный пример — один из мёртвых обитателей дома, которого со временем просто перестают бояться. После очередного «жуткого» появления, герои спокойно отвечают: «Да она всю ночь так делает».

Все это задаёт фильму очень бодрый темп. Картина длится всего полтора часа, и пролетают они на одном дыхании. Первый шок зрителя ожидает уже на первых минутах, а дальше отношение к героям будет меняться от сочувствия до ужаса и обратно. Их красивый план разрушится на глазах, а последняя треть картины и вовсе превратится в поток безумных и почти сюрреалистичных сцен. Выдохнуть получится только с финалом.

Реинкарнация: Пришествие дьявола

Увы, к концовке есть вопросы. Создаётся ощущение, что авторы просто не знали, как нужно завершить историю, и выбрали самый нейтральный вариант. Но вряд ли это совсем уж разрушит ощущения. «Реинкарнация: Пришествие дьявола», вопреки локализованному названию, посвящена не демонам, а людям со всеми их недостатками. Фильм лишь делает вид, что следует канонам ужасов. На самом же деле он неплохо деконструирует жанр, неоднократно меняя местами добро и зло.

Поклонники классических хорроров точно полюбят эту картину, а остальным придётся по душе сочетание обаятельных героев, множества скримеров и неплохого юмора, разбавляющего обстановку.