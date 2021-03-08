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Пожилая и безумно любящая друг друга пара – Одри (Шейла Маккарти) и Генри (Джулиан Ричингс) – ведёт тихую жизнь. Он работает врачом, она следит за домом. И однажды утром после завтрака они похищают беременную девушку и запирают её на втором этаже своего дома. Дело в том, что герои трагически потеряли своего внука и всеми силами пытаются вернуть его с того света. А ещё они поклоняются Сатане и раздобыли древнюю книгу заклинаний. Казалось бы, план продуман до мелочей. Но несколько…