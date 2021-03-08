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Реинкарнация: Пришествие дьявола Реинкарнация: Пришествие дьявола
Киноафиша Фильмы Реинкарнация: Пришествие дьявола Отзывы о фильме «Реинкарнация: Пришествие дьявола»
Anything for Jackson Реинкарнация: Пришествие дьявола 2020 / Канада
6.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Реинкарнация: Пришествие дьявола»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Пожилая и безумно любящая друг друга пара – Одри (Шейла Маккарти) и Генри (Джулиан Ричингс) – ведёт тихую жизнь. Он работает врачом, она следит за домом. И однажды утром после завтрака они похищают беременную девушку и запирают её на втором этаже своего дома. Дело в том, что герои трагически потеряли своего внука и всеми силами пытаются вернуть его с того света. А ещё они поклоняются Сатане и раздобыли древнюю книгу заклинаний. Казалось бы, план продуман до мелочей. Но несколько…

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User 8 марта 2021, 10:56
Фильм вообще ни о чем, смотрели думали будет интересно в конце и было понятно что просто так потратили время. Хотя сюжет можно было очень красиво снять
8 марта 2021, 10:56 Ответить
Мара Павлова 8 марта 2021, 20:32
Фильм полная лажа
Не стоит тратить деньги и время на этот фильм. Сегодня была и разочаровалась в какой раз, снимают фильмы никчемные
Видимо денег не хватило
8 марта 2021, 20:32 Ответить
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