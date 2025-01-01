Меню
Ланетт Уэр
Lanette Ware
Дата рождения
1 января 1968
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Астория, Куинс, Нью-Йорк, США
Популярные фильмы
6.8
Сердечки на столе: четвертый ингредиент для Кики
(2025)
0.0
Пять дней после катастрофы
(2022)
0.0
Хадсон и Рекс
(2019)
Фильмография Ланетт Уэр
6.8
Сердечки на столе: четвертый ингредиент для Кики
Hearts Around the Table: Kiki's Fourth Ingredient
мелодрама
2025, Канада
Пять дней после катастрофы
драма
2022, США
Хадсон и Рекс
драма, боевик, криминал
2019, Канада
