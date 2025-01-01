Меню
Ланетт Уэр
Ланетт Уэр Lanette Ware
Дата рождения
1 января 1968
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Астория, Куинс, Нью-Йорк, США

Сердечки на столе: четвертый ингредиент для Кики 6.8
Сердечки на столе: четвертый ингредиент для Кики (2025)
Пять дней после катастрофы 0.0
Пять дней после катастрофы (2022)
Хадсон и Рекс 0.0
Хадсон и Рекс (2019)

Сердечки на столе: четвертый ингредиент для Кики 6.8
Сердечки на столе: четвертый ингредиент для Кики Hearts Around the Table: Kiki's Fourth Ingredient
мелодрама 2025, Канада
Пять дней после катастрофы
Пять дней после катастрофы
драма 2022, США
Хадсон и Рекс
Хадсон и Рекс
драма, боевик, криминал 2019, Канада
