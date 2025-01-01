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Ёжик плюс черепаха
Ёжик плюс черепаха
Yozhik plus Cherepakha
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О фильме
По мотивам сказки Киплинга «Откуда взялись броненосцы».
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Страна
СССР
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1981
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Yozhik plus Cherepakha, A Hedgehog Plus a Turtle, Ёжик плюс черепаха
Режиссер
Иван Уфимцев
В ролях
Всеволод Ларионов
Татьяна Пельтцер
Олег Табаков
Надежда Румянцева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
7.3
Оцените
10
голосов
7.2
IMDb
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