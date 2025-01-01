Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма Ёжик плюс черепаха
1 постер
Киноафиша Фильмы Ёжик плюс черепаха

Ёжик плюс черепаха

Yozhik plus Cherepakha 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

По мотивам сказки Киплинга «Откуда взялись броненосцы».

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1981
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Yozhik plus Cherepakha, A Hedgehog Plus a Turtle, Ёжик плюс черепаха
Режиссер
Иван Уфимцев
В ролях
Всеволод Ларионов
Всеволод Ларионов
Татьяна Пельтцер
Татьяна Пельтцер
Олег Табаков
Олег Табаков
Надежда Румянцева
Надежда Румянцева
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Ёжик плюс черепаха
38 попугаев 7.4
38 попугаев (1976)
Слонёнок пошел учиться 6.1
Слонёнок пошел учиться (1984)
Какой звук издает комар? 5.8
Какой звук издает комар? (1988)
Лошарик 6.1
Лошарик (1971)
Как будто 6.3
Как будто (1981)
Как старик наседкой был 5.4
Как старик наседкой был (1983)
Слонёнок заболел 5.8
Слонёнок заболел (1985)
Каша из топора 7.1
Каша из топора (1982)
Слонёнок-турист 5.4
Слонёнок-турист (1992)
Счастливый Григорий 6.8
Счастливый Григорий (1987)
Переменка № 1 6.3
Переменка № 1 (1974)
Мальчик с пальчик 6.6
Мальчик с пальчик (1977)

Рейтинг мультфильма

7.3
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Ёжик плюс черепаха

Похожие фильмы онлайн

38 попугаев
 
Слонёнок пошел учиться
 
Лошарик
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из мультфильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Забудьте, что вы видели в «Великолепном веке»: Мустафа в реальности — это позор династии (ИИ воссоздал его портрет)
Три удара в солнечное сплетение: эти боевики уже признали главными премьерами 2025 года — и вот почему
Переходит на Потемкина и возвращается в «Первый отдел»: в 2025 году с Колесниковым выйдет сразу пять проектов
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше