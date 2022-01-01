Каша из топора, 1982

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о выходе в прокат О фильме По мотивам русских народных сказок о находчивом солдате. Развернуть 7.8 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4 Продолжительность 9 минут Год выпуска 1982 Возраст 6+ Режиссер Иван Уфимцев В ролях Борис Владимиров Борис Новиков Николай Караченцов Все актеры и съемочная группа 1 постер

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