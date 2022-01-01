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Каша из топора
Каша из топора, 1982
1982 / СССР
7.8
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Жанр:
анимация
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О фильме
По мотивам русских народных сказок о находчивом солдате.
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7.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность
9 минут
Год выпуска
1982
Возраст
6+
Режиссер
Иван Уфимцев
В ролях
Борис Владимиров
Борис Новиков
Николай Караченцов
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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