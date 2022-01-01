Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Каша из топора
Киноафиша Фильмы Каша из топора

Каша из топора, 1982

1982 / СССР
7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

По мотивам русских народных сказок о находчивом солдате.

7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 9 минут
Год выпуска 1982
Возраст 6+
Режиссер
Иван Уфимцев
В ролях
Борис Владимиров
Борис Новиков
Николай Караченцов
Николай Караченцов
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Каша из топора 1 постер
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
Приложение киноафиши