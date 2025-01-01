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Постер мультфильма Как старик наседкой был
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Киноафиша Фильмы Как старик наседкой был

Как старик наседкой был

Kak starik nasedkoy byl 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

По мотивам русских сказок о находчивом солдате.

Страна СССР
Продолжительность 9 минут
Год выпуска 1983
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Kak starik nasedkoy byl, How Old Man Became a Brood-Hen, Как старик наседкой был
Режиссер
Иван Уфимцев
В ролях
Николай Караченцов
Николай Караченцов
Борис Владимиров
Борис Новиков
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

5.4
Оцените 10 голосов
5 IMDb
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Как старик наседкой был

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