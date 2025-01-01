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Как старик наседкой был
Как старик наседкой был
Kak starik nasedkoy byl
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О фильме
По мотивам русских сказок о находчивом солдате.
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Страна
СССР
Продолжительность
9 минут
Год выпуска
1983
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Kak starik nasedkoy byl, How Old Man Became a Brood-Hen, Как старик наседкой был
Режиссер
Иван Уфимцев
В ролях
Николай Караченцов
Борис Владимиров
Борис Новиков
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
5.4
Оцените
10
голосов
5
IMDb
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