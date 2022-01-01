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Как будто
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Как будто, 1981

1981 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме

О детской игре, о том, что нельзя обижать друзей из-за того что они не похожи на тебя.

6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1981
Возраст 12+
Режиссер
Иван Уфимцев
В ролях
Маргарита Корабельникова
Всеволод Ларионов
Всеволод Ларионов
Юрий Волынцев
Все актеры и съемочная группа
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