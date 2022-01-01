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Как будто
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Как будто, 1981
1981 / СССР
6.2
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Жанр:
анимация
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Напомним
о выходе в прокат
О фильме
О детской игре, о том, что нельзя обижать друзей из-за того что они не похожи на тебя.
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6.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1981
Возраст
12+
Режиссер
Иван Уфимцев
В ролях
Маргарита Корабельникова
Всеволод Ларионов
Юрий Волынцев
Все актеры и съемочная группа
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1 постер
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