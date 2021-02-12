«Любит — не любит»: Рецензия Киноафиши

Прямо перед Днем святого Валентина российские прокатчики пытаются успеть выпустить интересный контент в кинотеатры и на онлайн-стриминги. Среди разножанровых отечественных и зарубежных картин затесалось небольшое аниме «Любит – не любит» от студии A-1 Pictures, известной по таким работам, как «Темный дворецкий» и «Госпожа Кагуя: В любви как на войне». Новый полнометражный фильм выглядит намного светлее и больше похож на сериал той же компании «Работа!!», только без всякой лишней романтизации, а с настоящим пониманием реализма.

Тихая, вечно смотрящая в пол старшеклассница Юна только что проводила свою лучшую подругу в новую жизнь. Ей очень сложно заводить друзей, поэтому для неё прощание оказалось очень горьким. Но долго лить слëзы ей не пришлось, потому что случайно она встречает совсем не похожую на себя девушку по имени Акари. Оказывается, она только переехала в их дом и совсем никого не знает. Дружба не заставила себя ждать, и обе девушки начали делиться самым сокровенным, разговаривая о любви, семье и мечтах. А еще тут каким-то образом оказались замешаны друг детства Юны Кадзуоми и младший брат Акари Рио. Всех четверых ждет очень интересный учебный год.

Любит — не любит

В последнее время аниме в жанре сёдзё (для девочек-подростков) переступает разные стилевые границы, чтобы максимально поднять возраст аудитории. Истории становятся драматичнее, сюжетная линия не зацикливается исключительно на романтическом пафосе, а добавляет элементы трагедии и чаще всего комедии. После успешных «Шепота сердца» и «Сердце хочет кричать» разные японские аниматоры доказали, что не только Макоту Синкаю удаётся чувственная мелодраматика. Собственно, последний имеет явное влияние на создателей «Любит – не любит», хотя бы в количестве нарисованного проливного дождя.

Аниме от студии A-1 Pictures обманчиво приглашает в очередную романтическую историю, где одна девочка ждет судьбоносную встречу с «принцем на белом коне». В её затуманенной сёдзё мангой голове такой появляется словно Хаул из «Ходячего замка». Вот он – волшебник с блондинистого цвета волосами, как герой из любимой европейской сказки. Только реальность сразу же даёт о себе знать, и молодой человек, на самом деле, просто посоветовал девушке смотреть себе под ноги. Ее, кстати, зовут Юна, и сёдзё мангу она не собирается забрасывать.

Любит — не любит

Изначальный романтический жанр, аудитория которого только девочки 12+, полностью преображается в более взрослую мелодраму. Разговоры о любви ведут подростки, но в этих диалогах слишком много подтекста, невидимого с первых секунд. Все путешествие старшеклассников формирует в себе больше тем и идей, чем история про розовые мечты о высоких чувствах. Непонятная жестикуляция, жеманность и стеснительность достаточно быстро уходят на второй план, и перед зрителями появляются разносторонние глубокие персонажи, пытающиеся выжить в современном мире. У кого-то родители постоянно ссорятся, у других, наоборот, настоящая семейная идиллия, у третьих царят консерватизм и строгость. А Юна, Рио, Акари и Кадзуоми просто мечтатели, не те самые, которых снимал Бернардо Бертолуччи, но такие же волевые и выступающие против правил. Такое же у них отношение и к любви, поэтому они выбирают жить моментом и не тратить слишком много времени на раздумья. Конечно, в «Любит – не любит» достаточно много «хождения вокруг да около», когда никто не может признаться в своих чувствах или просто поговорить с человеком, который нравится. Однако это показано относительно динамично, в отличие от какого-нибудь сериального аниме «Достучаться до тебя».

Юна все-таки дожидается своего «принца на белом коне», но в действительности это не тот парень со светлыми развивающимися на ветру волосами, а ее подруга Акари. Девочки проходят через разные невзгоды и начинают четко понимать, что ближе человека они все равно не найдут в этом мире. Внезапная дружба перерастает в глубокое чувство, и обе готовы друг друга называть настоящей семьей. А какие там молодые люди окажутся на их пути – дело вторичное, потому что в первую очередь они есть друг у друга. И этого достаточно.

Любит — не любит

«Любит – не любит» подойдет для всех поклонников японской анимации, которые уже пересмотрели все работы в жанре сёдзё и ищут чего-то нового. Однако перед походом в кино лучше не забывать, что новое аниме от A-1 Pictures предлагает больше, чем просто романтическую историю.