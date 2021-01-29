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Бьёрн Андресен: Самый красивый мальчик в мире Бьёрн Андресен: Самый красивый мальчик в мире
Киноафиша Фильмы Бьёрн Андресен: Самый красивый мальчик в мире
Världens vackraste pojke

Бьёрн Андресен: Самый красивый мальчик в мире , 2021

2021 / Швеция
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

В 1970 году режиссёр Лукино Висконти объездил всю Европу в поисках идеального мальчика, который бы воплотил совершенную красоту в его экранизации «Смерти в Венеции» Томаса Манна. В Стокгольме он увидел застенчивого 15-летнего паренька Бьорна Андресена, который благодаря режиссёру прославился за одну ночь и провёл краткую, но бурную часть своей жизни между Лидо в Венеции, Лондоном, Каннским фестивалем и далёкой Японией. Спустя 50 лет после премьеры фильма Бьорн делится с нами своими воспоминаниями, случаями из истории кинематографа, славными и трагическими эпизодами, может быть, в последний раз пытаясь вернуть свою жизнь в нормальное русло.

6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 30 июля 2021
Премьера в мире 29 января 2021
Режиссер
Кристиан Петри
В ролях
Бьерн Андресен
Кристина Линдстрём
Лукино Висконти
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Бьёрн Андресен: Самый красивый мальчик в мире 1 постер
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