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Постер фильма Бьёрн Андресен: Самый красивый мальчик в мире
6.8
Киноафиша Фильмы Бьёрн Андресен: Самый красивый мальчик в мире
6.8

Бьёрн Андресен: Самый красивый мальчик в мире

, 2021
Världens vackraste pojke
Швеция / биография, документальный, исторический / 18+
Постер фильма Бьёрн Андресен: Самый красивый мальчик в мире
6.8

О фильме

В 1970 году режиссёр Лукино Висконти объездил всю Европу в поисках идеального мальчика, который бы воплотил совершенную красоту в его экранизации «Смерти в Венеции» Томаса Манна. В Стокгольме он увидел застенчивого 15-летнего паренька Бьорна Андресена, который благодаря режиссёру прославился за одну ночь и провёл краткую, но бурную часть своей жизни между Лидо в Венеции, Лондоном, Каннским фестивалем и далёкой Японией. Спустя 50 лет после премьеры фильма Бьорн делится с нами своими воспоминаниями, случаями из истории кинематографа, славными и трагическими эпизодами, может быть, в последний раз пытаясь вернуть свою жизнь в нормальное русло.

В ролях

Лукино Висконти
Self
Бьорн Андресен
Self
Кристина Линдстрем
Speakerröst
Mario Tursi
Self
Dagny Erixon
self, Björn Andrésen's grandmother
Jessica Vennberg
self - Björn Andrésen's girlfriend
Margareta Krantz
Self - Casting director
Miriam Sambol
Self - governess
Елизавета II
Self
Анна, принцесса Великобритании
Self
Режиссер Кристиан Петри, Кристина Линдстрем
Сценарист Кристина Линдстрем, Кристиан Петри
Композитор Filip Leyman, Анна фон Хаусвольф
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Швеция
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 28 июля 2021
Премьера в мире 29 января 2021
Дата выхода
30 июля 2021 Австралия
30 июля 2021 Великобритания
29 декабря 2022 Германия
23 февраля 2023 Греция
21 октября 2021 Дания
13 сентября 2021 Италия
21 апреля 2022 Нидерланды
21 января 2022 Норвегия
14 июля 2022 Чехия
15 октября 2021 Швеция Btl
17 декабря 2021 Япония
Сборы в мире $10 443
Производство Mantaray Film, Sveriges Television (SVT), Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)
Другие названия
Världens vackraste pojke, The Most Beautiful Boy in the World, 魂斷美少年, Der schönste Junge der Welt - Björn Andrésen - Viscontis blonder Engel, El chico más bello del mundo, Fallegasti drengur í heimi, Il ragazzo più bello del mondo, L'ange blond de Visconti - Björn Andrésen, de l'éphèbe à l'acteur, Maailma kõige ilusam poiss, Maailman kaunein poika, Najljepši dječak na svijetu, Najpiękniejszy chłopiec na świecie, O Garoto Mais Bonito do Mundo, O Rapaz Mais Belo do Mundo, Pasaulē skaistākais zēns, Verdens smukkeste dreng, Verdens vakreste gutt, Το πιο όμορφο αγόρι του κόσμου, Най-красивото момче на света, Самый красивый мальчик в мире, 세상에서 가장 아름다운 소년, 世界で一番美しい少年

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
Обновлено 22 ноября 2024

Отзывы о фильме

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