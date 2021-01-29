Бьёрн Андресен: Самый красивый мальчик в мире , 2021

В 1970 году режиссёр Лукино Висконти объездил всю Европу в поисках идеального мальчика, который бы воплотил совершенную красоту в его экранизации «Смерти в Венеции» Томаса Манна. В Стокгольме он увидел застенчивого 15-летнего паренька Бьорна Андресена, который благодаря режиссёру прославился за одну ночь и провёл краткую, но бурную часть своей жизни между Лидо в Венеции, Лондоном, Каннским фестивалем и далёкой Японией. Спустя 50 лет после премьеры фильма Бьорн делится с нами своими воспоминаниями, случаями из истории кинематографа, славными и трагическими эпизодами, может быть, в последний раз пытаясь вернуть свою жизнь в нормальное русло.