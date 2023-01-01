Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Гардемарины 1787. Война" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Звёздный путь 4: Дорога домой Звёздный путь 4: Дорога домой
Киноафиша Фильмы Звёздный путь 4: Дорога домой Звёздный путь 4: Дорога домой, 1986: актеры и роли
Star Trek IV: The Voyage Home Звёздный путь 4: Дорога домой 1986 / США
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Звёздный путь 4: Дорога домой, 1986: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Леонард Нимой Леонард Нимой Leonard Nimoy
В ролях
Уильям Шетнер Уильям Шетнер William Shatner Леонард Нимой Леонард Нимой Leonard Nimoy ДеФорест Келли DeForest Kelley Джеймс Духан James Doohan Майкл Берриман Майкл Берриман Michael Berryman
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Синдром
Синдром
2023, Россия, триллер
Катастрофа
Катастрофа
2023, Бельгия / Франция, драма, фантастика, триллер
Пять ночей с Фредди
Пять ночей с Фредди
2023, США, ужасы
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Крылатая история
Крылатая история
2023, Канада / Германия, анимация
Человек ниоткуда
Человек ниоткуда
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Императрицы
Императрицы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
Одержимые злом
Одержимые злом
2023, Аргентина / Уругвай, ужасы
Related video
Когда отец — один из главных красавцев страны: как выглядит сын Арнтгольц от известного актера
Все было куда страшнее, чем в фильме: история настоящего ворошиловского стрелка шокирует
Жуткие детали: советская Хюррем раскрыла, что ее больше всего поразило в гареме
Худший Бендер за всю историю: парадокс, но его сыграл лучший актер России
Швецова точно бы не устояла: как сейчас выглядит главный сердцеед «Тайн следствия»
Прославил на весь СССР: Гайдай много лет не говорил с этим актером по странной причине
Точил зуб на Иволгина и краснел перед зрителями: не догадаетесь, что скрывал Булдаков
Самая постыдная роль: на что пришлось пойти Алферовой, чтобы угодить Захарову
Делон окончательно ушел из кино после этого русского фильма: за съемки в нем благодарит небеса
Будут помнить всегда: женщины с этими именами не умеют прощать обиды
Видно, что вот-вот умрет: в этом изможденном «старике» не узнать Андрея Миронова
Этот тест всего за 5 вопросов ответит, чего вам ждать в будущем
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше