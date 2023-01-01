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Звёздный путь 4: Дорога домой
Звёздный путь 4: Дорога домой, 1986: актеры и роли
Star Trek IV: The Voyage Home
Звёздный путь 4: Дорога домой
1986 / США
7.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Звёздный путь 4: Дорога домой, 1986: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Леонард Нимой
Leonard Nimoy
В ролях
Уильям Шетнер
William Shatner
Леонард Нимой
Leonard Nimoy
ДеФорест Келли
DeForest Kelley
Джеймс Духан
James Doohan
Майкл Берриман
Michael Berryman
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