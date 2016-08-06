«Лавалантула» возвращается! Хоррор об огромных огнедышащих пауках, снятый в 2015 году создателем «Города монстров» и «Осквернителей могил» Майком Мендезом, продолжил режиссер Ник Саймон («Девушка на фотографиях», «Зачистка»). В ролях – Стив Гуттенберг («Полицейская академия», «Короткое замыкание», «Двое: я и моя тень») и Майкл Уинслоу («Нежные растяпы», «Доктор Робот», «Алфавитный город»). Ровно год назад забытый всеми актер-неудачник Колтон Уэст спас Лос-Анджелес от настоящего нашествия гигантских пауков, которые едва не спалили весь город. Они появились после сильнейшего землетрясения и были уверены, что нашли себе новое пристанище. Теперь Колтон – уже успешная звезда шоу-бизнеса и настоящий герой Америки. Природа подкидывает новое испытание: неподалеку от Флориды извергается вулкан, и армия пауков захватывает местный пляж. Именно здесь вместе со своими подругами проводит каникулы приемная дочка Колтона. Сможет ли он повторить свой подвиг?