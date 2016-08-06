Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Верни меня из мёртвых» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Лавалантула 2
Постер фильма Лавалантула 2
Рейтинги
4.3 Рейтинг IMDb: 4.3
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Лавалантула 2

Лавалантула 2

2 Lava 2 Lantula! 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

«Лавалантула» возвращается! Хоррор об огромных огнедышащих пауках, снятый в 2015 году создателем «Города монстров» и «Осквернителей могил» Майком Мендезом, продолжил режиссер Ник Саймон («Девушка на фотографиях», «Зачистка»). В ролях – Стив Гуттенберг («Полицейская академия», «Короткое замыкание», «Двое: я и моя тень») и Майкл Уинслоу («Нежные растяпы», «Доктор Робот», «Алфавитный город»). Ровно год назад забытый всеми актер-неудачник Колтон Уэст спас Лос-Анджелес от настоящего нашествия гигантских пауков, которые едва не спалили весь город. Они появились после сильнейшего землетрясения и были уверены, что нашли себе новое пристанище. Теперь Колтон – уже успешная звезда шоу-бизнеса и настоящий герой Америки. Природа подкидывает новое испытание: неподалеку от Флориды извергается вулкан, и армия пауков захватывает местный пляж. Именно здесь вместе со своими подругами проводит каникулы приемная дочка Колтона. Сможет ли он повторить свой подвиг? 

Страна США
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 24 января 2023
Премьера в мире 6 августа 2016
Производство Syfy, Cinetel Films
Другие названия
2 Lava 2 Lantula!, Lavalantula 2, 2 Lava 2 Lantula! - Die Rückkehr der Feuerspinnen, 2Lava, 2Lava 2Lantula, Laavatarantlid 2, Lavalantula II, Lawalantula 2, Lawalantula II, Örümcek İstilası 2, Лавалантула 2, 熔岩毒蛛2
Режиссер
Ник Саймон
В ролях
Стив Гуттенберг
Стив Гуттенберг
Майкл Уинслоу
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Лавалантула 2
Лавалантула 4.4
Лавалантула (2015)
Последний акулий торнадо: Как раз вовремя 3.5
Последний акулий торнадо: Как раз вовремя (2018)
Акулий торнадо 3 4.1
Акулий торнадо 3 (2015)
Мега-акула против Меха-акулы 2.6
Мега-акула против Меха-акулы (2014)
Акулий торнадо 2 4.0
Акулий торнадо 2 (2014)
Мегапаук 5.3
Мегапаук (2013)
Хроники мутантов 5.5
Хроники мутантов (2008)
Зачистка 5.5
Зачистка (2010)

Рейтинг фильма

4.3
Оцените 10 голосов
4.3 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Красный — хит сезона: попытайтесь назвать 5 культовых фильмов СССР по алым нарядам их героинь (тест)
Не «лютый» плагиат, но осадочек есть: эти 5 советских сказок почти точь-в-точь с западными, а вы и не подозревали
«Лошади все делают хорошо, они не люди»: угадываем по кадру с всадником советский фильм (тест)
Над этой комедией с Джимом Керри в США даже не смеются — а в России цитируют наизусть: давно стала классикой с рейтингом 8
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
Даже Гайдаю с Данелией пришлось бы попотеть: угадайте классику советского кино по яркой цитате
Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей
Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери
Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше