«Акулий торнадо» – серия из шести фильмов-катастроф в комедийной интерпретации. Франшиза пародирует апокалиптический жанр.

В каком порядке смотреть все части фильма «Акулий торнадо»

«Акулий торнадо», 2013.

Огромный смерч поднимает тысячи акул в воздух из океанических глубин. Ураган вместе с зубастыми обитателями водных просторов обрушивается на Лос-Анджелес. Для жителей это настоящая катастрофа: улицы полностью затоплены, а хищники, попавшие в населенный пункт, заражены смертельной вирусной болезнью. Фин Шеперд, оказавшийся среди этого кромешного ужаса без родных, вместе с друзьями отправляется искать свою супругу Эйприл и дочку Клаудию, но в условиях постоянного акулопада это очень опасное мероприятие.

«Акулий торнадо 2: Второй по счету», 2014.

Фин Шеперд и его экс-супруга находятся на борту самолета. Они летят в Нью-Йорк, где будет проходить презентация их книги. Самолет неожиданно оказывается в акульем торнадо. Двигатель воздушного суда выбывает из строя, а подводные монстры, оказавшись в салоне, зверствуют, убивают пассажиров и членов экипажа. Фину нужно посадить самолет, а торнадо из океанических хищников тем временем продолжается, направляясь в сторону Нью-Йорка. Там находится сестра главного героя. Ситуация осложняется тем, что рассказам об акулах, падающих с неба, никто не хочет верить, пока не столкнется с катастрофой лично…

«Акулий торнадо 3», 2015.

Фин снова женился на Эйприл, и пара снова ждет ребенка. Шеперд отправляется в Вашингтон, где его ждет почетное награждение от президента за проявленное ранее (при событиях предыдущих фильмов) мужество. Но кровожадные акулы снова наносят удар по цивилизации. Фин и президент теперь должны работать вместе, чтобы избавить город от нашествия хищников. Тем временем Эйприл, волнуясь за мужа, покидает Флориду, а по дороге в Вашингтон попадает в ужасную переделку, из которой ей не выбраться самостоятельно. Получится ли у героев снова преодолеть опасность?

«Акулий торнадо 4: Пробуждение», 2016.

Прошло пять лет после событий предыдущего фильма. Технологическая компания «Астро-Иск» разработала революционную систему из реакторов, которые обеспечивают стабильность атмосферы и предотвращают любые смерчи, ураганы и торнадо. Основатель корпорации обеспечил безопасность человечеству благодаря своим высоким амбициям, и жители наконец-то могут расслабиться. Фин со своим двоюродным братом едет в Лос-Анджелес, чтобы встретиться со своим старшим сыном. В мегаполисе за несколько лет произошли перемены. Миллионер Рейнольдс основал здесь огромный отель, в котором установил аквариум. В замкнутом водном пространстве плавают акулы, и никто не подозревает, что скоро угроза океанических тварей снова нависнет над городом.

«Акулий торнадо 5: Глобальное роение», 2017.

Фин и его помощница Нова едут в Великобританию. Шеперд уверен, что сможет найти артефакт, который уже пять лет вызывает Акульи торнадо. Он действительно обнаруживает в пещере нужное сокровище и привозит его в Вашингтон для исследования. Но оказавшись в городе, артефакт вызывает новое нашествие акул-убийц. В эпицентре событий оказывается жена главного героя и их сын. Фину нужно спасти родных и найти способ остановить катастрофу.

«Последний акулий торнадо: Как раз вовремя», 2018.

В финальной части серии человечество почти целиком уничтожено нападениями акул. Шеперд и его повзрослевший сын отправляются на 66 миллионов лет назад, чтобы предотвратить первый в истории торнадо. Вероятно, именно этот ураган вызвал все последующие акулопады, истребившие людей.