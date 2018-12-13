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Йен Зиринг
Йен Зиринг
Ian Ziering
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Йен Зиринг
Ian Ziering
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Дата рождения
30 марта 1964
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Йена Зиринга
Родился 30 марта 1964 года. Ньюарк, Нью-Джерси, США.
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Фильмография Йена Зиринга
Последний акулий торнадо: Как раз вовремя
боевик, приключения, комедия
2018, США
3.0
Акулий торнадо 5: Глобальное роение
боевик, приключения, комедия
2017, США / Италия / Германия / Финляндия
3.0
Акулий торнадо 4: Пробуждение
боевик, приключения, комедия
2016, США
3.0
Акулий торнадо 3
боевик, приключения, комедия
2015, США
4.0
Лавалантула
ужасы, фантастика, катастрофа
2015, США
4.0
Акулий торнадо 2
ужасы, триллер, фантастика
2014, США
4.0
Акулий торнадо
ужасы
2013, США
3.0
Рождественская надежда
драма
2009, США
6.0
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Звезда «Беверли-Хиллз 90210» Йен Зиринг снимется в сериале «Болотная тварь»
Йен Зиринг, известный по роли Стива Сандерса в знаменитом молодежном сериале «Беверли-Хиллз 90210», влился в актерский состав нового сериала «Болотная тварь» по мотивам
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13 декабря 2018 14:59
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