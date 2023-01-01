Рита, 2010

Маргарите чуть за сорок, она не замужем, работает учительницей физики в школе, воспитывает сына-подростка Рому и тайно встречается с женатым водителем Валерой, который уже более трех лет обещает уйти от супруги, но дальше разговоров дело не идет. Устав от жизненных неурядиц, Рита увольняется с работы, попутно разрывая отношения с горе-любовником, и вскоре устраивается гувернанткой для тринадцатилетней бунтарки Полины, дочки состоятельного бизнесмена Андрея. Постепенно Марго сближается не только со своей непростой подопечной, но и с ее отцом.