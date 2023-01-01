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Рита Рита
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Rita

Рита, 2010

2010 / Россия
5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Маргарите чуть за сорок, она не замужем, работает учительницей физики в школе, воспитывает сына-подростка Рому и тайно встречается с женатым водителем Валерой, который уже более трех лет обещает уйти от супруги, но дальше разговоров дело не идет. Устав от жизненных неурядиц, Рита увольняется с работы, попутно разрывая отношения с горе-любовником, и вскоре устраивается гувернанткой для тринадцатилетней бунтарки Полины, дочки состоятельного бизнесмена Андрея. Постепенно Марго сближается не только со своей непростой подопечной, но и с ее отцом.

  • Это не первая совместная картина для Сергея Жигунова и Елены Яковлевой. Ранее они работали вместе над фильмом “Черный квадрат” (1992): Жигунов как продюсер, а Яковлева как исполнительница главной женской роли.
  • Съемки картины прошли ранней осенью в городе Коломна Московской области, в том числе на территории возле дома культуры “Тепловозостроитель”, на набережной района Колычево, на Пионерской улице и в настоящих трамвайных вагонах.
  • Премьера фильма состоялась 5 июня 2010 года.
  • На момент съемок Сергею Жигунову исполнилось 46 лет, Елене Яковлевой – 48 лет.

Это история любви двух людей, которым за … Жизненный опыт не позволяет им в полной мере поверить друг другу, они чего-то боятся, через что-то не могут переступить. Осень жизни, как и осень года… Неслучайно действие фильма происходит именно осенью, ранней осенью – это соответствует жизненному этапу главных героев.

5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2010
Возраст 16+
Режиссер
Олег Фесенко
В ролях
Елена Яковлева
Елена Яковлева
Сергей Жигунов
Сергей Жигунов
Сергей Газаров
Сергей Газаров
Евгения Уралова
Роман Македонский
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Рита 1 постер
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Рита

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