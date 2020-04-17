Евгения Владимировна Уралова - выдающаяся советская и российская актриса театра и кино, которая была удостоена звания заслуженной артистки Российской Федерации.

В 1964 году она успешно окончила Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, отучившись на курсе Ф. М. Никитина. После этого переехала в Москву вместе со своим партнером Всеволодом Шиловским и приняла псевдоним Уралова, который стал ее творческим именем.

С 1965 года Евгения Уралова работала актрисой в Московском драматическом театре имени Ермоловой. За многие годы актерской карьеры она снялась в более чем 40 кинофильмах, но особенно известна она стала благодаря своей главной роли в фильме "Июльский дождь" (1966), созданном Марленом Хуциевым.

В 1994 году Евгения Уралова была удостоена звания заслуженной артистки Российской Федерации, что подчеркнуло ее великий вклад в современное искусство.

Её последней работой в кино стала драма "Скажи правду" (2019).

По следам тяжелой болезни Евгения Владимировна Уралова ушла из жизни 17 апреля 2020 года в израильской больнице, достигнув возраста восьмидесяти лет.