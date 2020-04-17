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Евгения Уралова
Евгения Уралова Yevgeniya Uralova
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Евгения Уралова

Yevgeniya Uralova

Дата рождения
19 июня 1940
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
17 апреля 2020
Место рождения
Ленинград, Россия

Биография Евгения Уралова

Евгения Владимировна Уралова - выдающаяся советская и российская актриса театра и кино, которая была удостоена звания заслуженной артистки Российской Федерации.

В 1964 году она успешно окончила Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, отучившись на курсе Ф. М. Никитина. После этого переехала в Москву вместе со своим партнером Всеволодом Шиловским и приняла псевдоним Уралова, который стал ее творческим именем.

С 1965 года Евгения Уралова работала актрисой в Московском драматическом театре имени Ермоловой. За многие годы актерской карьеры она снялась в более чем 40 кинофильмах, но особенно известна она стала благодаря своей главной роли в фильме "Июльский дождь" (1966), созданном Марленом Хуциевым.

В 1994 году Евгения Уралова была удостоена звания заслуженной артистки Российской Федерации, что подчеркнуло ее великий вклад в современное искусство.

Её последней работой в кино стала драма "Скажи правду" (2019).

По следам тяжелой болезни Евгения Владимировна Уралова ушла из жизни 17 апреля 2020 года в израильской больнице, достигнув возраста восьмидесяти лет.

Популярные фильмы

Аты-баты, шли солдаты... 7.4
Аты-баты, шли солдаты... (1976)
Июльский дождь 7.1
Июльский дождь (1966)
Круг 6.4
Круг (1972)

Фильмография Евгения Уралова

Жанр
Год
Все 6 Фильмы 6 Актриса 6
Рита 5.1
Рита Rita
драма 2010, Россия
Аты-баты, шли солдаты... 7.4
Аты-баты, шли солдаты...
исторический, драма, военный 1976, СССР
Ни слова о футболе 5.6
Ни слова о футболе
детский 1973, СССР
Круг 6.4
Круг Krug
криминал, мистика, триллер 1972, СССР
Севастополь
Севастополь Sevastopol
драма 1970, СССР
Июльский дождь 7.1
Июльский дождь
драма 1966, СССР
Билеты
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